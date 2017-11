NET.HR OTKRIVA PRAVU ISTINU O BOMBASTIČNOM TRANSFERU MANDALINIĆA: ‘Ništa nije dogovoreno, on je do daljnjeg u Zagrebu’

U hrvatskim medijima odjeknula je vijest kako je najbolji rukometaš PPD Zagreba i najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone s 44 gola, sjajni Stipe Mandalinić postao novi igrač vodeće momčadi njemačke rukometne Bundeslige Füchse iz Berlina.

Füchse je na službenim kanalima potvrdio da je momčad osnažila dovođenjem hrvatskog reprezentativca Stipe Mandalinića. Agilnog, dinamičnog i iznimno snažnog, a upravo je tim riječima predstavljen, 195 centimetara visokog i 90 kilograma teškog igrača berlinska momčad priključit će još trojici Hrvata. Pod ugovorom su ondje, naime, već Jakov Gojun, Marko Kopljar i Drago Vuković.

No, situacija s Mandalinićem i Füchseom baš i nije takva kakvom su je prikazali Nijemci, odnosno ne odgovara pisanjima medijima. Jer, u medijskim izvještavanjima stoji kako je transfer dogovoren i kako će Mandalinić klub napustiti u siječnju sljedeće godine. No, iz kluba su nam poručili sljedeće:

🚨Wir verstärken uns im Rückraum und verpflichten Stipe Mandalinic von RK Zagreb 🤜🏻 ✅ Dobro došli, Stipe! 🇭🇷 #unserRevier pic.twitter.com/VNWMo4xjeS — Füchse Berlin (@FuechseBerlin) November 15, 2017

“Reći ću vam ono što ponavljam dva dana. Stipe Mandalinić igrač je PPD Zagreba. Tu je s nama, nije otišao nigdje, sutra s nama ide na put i igra utakmicu. Ništa još između Füchsea i kluba nije dogovoreno. PPD Zagreb još je u pregovorima. Dobili smo ponudu koja je zadovoljavajuća, ali koju nismo potpisali. Dok je ne potpišemo on nije igrač Füchsea. On je u ovom trenutku igrač PPD Zagreba i do daljnjega je igrač Zagreba”, kazao nam je glasnogovornik kluba Goran Rohnić i nastavio:

“To što su iz Berlina objavili fotografiju Mandalinića s dresom Füchsea, to je njihova stvar. Znači, Stipe Mandalinić je igrač PPD Zagreba. I to je to”, zaključio je Goran Rohnić.