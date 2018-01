ŠVEDSKA LEGENDA SMATRA DA HRVATSKA NIJE MEĐU NAJBOLJIMA: Neka ova Wislanderova izjava bude dodatni motiv Kaubojima

Wislander ne vidi Hrvatsku u prvom planu za zlato na Euru.

Magnus Wislander, čovjek koji nosi laskavu titulu najboljeg igrača 20. stoljeća dobivenu 1999. godine, švedska rukometna legenda koja je u karijeri osvojila četiri naslova prvaka Europe, komentira prvenstvo u Hrvatskoj za Švedski radio, a o glavnim favoritima na turniru kazao je sljedeće:

“Mislim da je Francuska u prvom planu, potom Njemačka, a da su Danska i Hrvatska kao domaćin reprezentacije koje mogu iznenaditi svakoga”, kazao je Wislander za Sportske novosti koji isto tako nije oduševljen igrom svoje reprezentacije na turniru.

Hrvatska i Švedska od 20.30 u Spaladium Areni igraju utakmicu 3. kola skupine A Europskog rukometnog prvenstva, koje se od 12. do 28. siješnja održava u Zagrebu, Splitu, Varaždinu i Poreču. Kauboji su do sad na turniru ostvarili dvije pobjede, imaju gol razliku +17 i na dobrom su putu da u Zagreb, gdje će se igrati druga faza natjecanja, prenesu maksimalnih 4 boda. Hrvatska je do sad na turniru pokazala najviše, ako tako budu nastavili igrati mogu vrlo daleko. Tad niti to toliko priželjkivano europsko zlato, jedino koje nam nedostaje u bogatoj riznici uspjeha hrvatskog rukometa, nije daleko.



Neka ova Wislanderova izjava bude motiv našim Kaubojima protiv Švedske i dalje na prvenstvu.