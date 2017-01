NAKON POBJEDE PROTIV EGIPTA: Najveće otkriće SP-a za Hrvatsku dalo odgovor na pitanje koje muči čitavu naciju

Kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak prokomentirao je jučerašnju utakmicu osmine finala SP-a u rukometu između Hrvatske i Egipta (21-19).

Sportske novosti javljaju kako je Domagoj Duvnjak dirigirao igrom, efikasnost mu, doduše, nije na visini, no, dok je on unutra, Hrvatska je nekako mirnija. Duvnjak je odigrao dobru utakmicu, no na početku drugog poluvremena se izgubio.

‘Prvo poluvrijeme je bilo naših najboljih 30 minuta dosad’

“Ne znam gdje sam bio na početku drugog dijela”, kazao je Duvnjak i dodao kako je pobijeda najvažnija.

“Mislim da smo odigrali fantastično prvo poluvrijeme i da je to bilo naših najboljih 30 minuta dosad”, dao je do znanja Duvnjak i osvrnuo se na činjenicu kako napad na ovom turniru u Francuskoj šepa u odnosu a obranu koja je bolja.

‘Napad ima još puno prostora za bolje, to je sigurno’

“Napad ima još puno prostora za bolje, to je sigurno. Izgubili smo kontrolu, Egipat nam se približio, takve nam se stvari ne smiju događati, mislim da opet nismo zabili gol deset minuta. Protiv jakih protivnika kao što je Španjolska to bi nas sigurno moglo skuplje koštati”.

Protivnik Hrvatske za ulazak u polufinale SP-a je momčad aktualnog doprvaka Europe, jaka Španjolska.

‘Nedostaje nam discipline i koncentracije, nekad i previše’

“Malo su drukčiji s novim trenerom, ali suština je ista. Sigurno da moramo zatvoriti Aguinagaldea. Oni su iskusna momčad, s kojim će biti puno teže”, dao je do znanja Duvnjak.

Najveće otkriće SP-a za hrvatski rukomet, sjajni Luka Cindrić, objasnilo je zašto se gubi u igri u situaciji kad na terenu nema Domagoja Duvnjaka.

“Dobro pitanje, tražim odgovor i ja. Nedostaje nam discipline i koncentracije, nekad i previše, crne rupe nam se ponavljaju. S obzirom na to da nismo skupa često, s vremenom će biti bolje, uvjeren sam”.