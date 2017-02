NAJVAŽNIJI ISPIT U LIGI PRVAKA: PPD Zagreb traži osvetu u Areni! ‘Sve je još otvoreno’

Rukometaši PPD Zagreba u subotu (20 sati) u zagrebačkoj Areni ugošćuju švedski Kristianstad u utakmici 12. kola skupine B Lige prvaka, a trener hrvatskog prvaka Silvio Ivandija taj je dvoboj nazvao najvažnijim ispitom njegove momčadi u ovoj sezoni elitnog europskog klupskog natjecanja.

U prvom dvoboju ovih momčadi Kristianstad je pred svojim navijačima svladao PPD Zagreb s visokih 29-22 iskoristivši sve slabosti koje su ‘zagrebaši’, tada još pod vodstvom Veselina Vujovića, iskazali u toj utakmici.

“Ne smijemo dozvoliti da nam se događaju tehničke pogreške u napadu. Moramo biti koncentrirani prema njihovoj igri sa krilima i njihovoj brzini, znači paziti na polukontre i kontre. To su glavne odlike njihove igre i morat ćemo biti koncentrirani od prve do posljednje minute. Oni su ekipa koja može svakoga iznenaditi. Očekuje nas najvažniji ispit ove sezone u Ligi prvaka”, naglasio je Ivandija te otkrio pobjednički recept:

‘Oni stalno igraju isto’

“Moramo biti strpljivi u napadu. Ne smijemo ući u njihov ritam, onakav kakav njima odgovara. Moramo nametnuti svoj ritam i mislim da ćemo onda imati utakmicu onako kako mi želimo. Oni stalno igraju isto, stalno jure na brzi centar, stalno jure u polukontru, svaku grešku pokušavaju kažnjavati.”



Promjena u sastavu u odnosu na gostovanje u Brestu, gdje su osvojili bod protiv Meškova, neće biti.

“I dalje smo bez Luke Šebetića i Zlatka Horvata, tako da moramo voditi brigu da David Miklavčič teško može izdržati 60 minuta pa ćemo ga morati odmoriti povremeno, ili u obrani, ili ćemo koristiti dešnjaka na poziciji desnog vanjskog. Imamo Pavlovića, Mrakovčića, Josipa Valčića koji to mogu odigrati. Očekujem i da će David izdržati, dok nam se Šebetić ne vrati, a to bi trebalo biti za dva do tri tjedna.”

Domagoj Pavlović je povratnik u momčad nakon dugotrajnog izbivanja zbog ozljede. I on je istaknuo brzinu Šveđana kao njihov glavni adut.

Najjače oružje Šveđana – kontra i polukontra

“U ovoj je utakmici najbitnije da zaustavimo njihovo najjače oružje što je kontra i polukontra. Oni dobro kažnjavaju naše pogreške u napadu. Moramo dobro trčati, imati dobar i precizan povratak u obranu. U igri na postavljenu zonu ne bi trebali imati većih problema”, tvrdi Pavlović uz obećanje da će momčad učiniti sve za pobjedu koja bi Zagreb ostavila u igri za plasman u osminu finala:

“Sigurno da motivacije neće faliti. Ovo je jedna od bitnijih, ako ne i najbitnija utakmica ove sezone. Ostavit ćemo srce na terenu da bodovi ostanu u Areni.”

Nakon 11 kola hrvatski prvak je još uvijek na zadnjem mjestu u skupini sa pet bodova, jednim manje od Kristianstada i dva manje od Celja. Obje spomenute momčadi još stižu u Arenu, a u 13. kolu će PPD Zagreb gostovati u mađarskom Szegedu.

“Sve je još otvoreno. Bio bih najsretniji da do kraja završimo sa tri pobjede. Mislim da naša ekipa ima kvalitetu da to može. Ako uspijemo još malo podići kvalitetu u odnosu na početak, onda ćemo sigurno biti opasni svakome”, izjavio je trener Ivandija i pozvao navijače da njemu i njegovim izabranicima pomognu na putu prema nokaut fazi:

“Ako nam je ikad trebalo navijača, to je na ovoj utakmici. Bilo bi lijepo da nam se dvorana popuni, da nas nose, da nam pomognu da dođemo do tih jako važnih bodova.”