MEĐU KAUBOJIMA NEMA DEFETIZMA: ‘Protiv Nijemaca smo bili bezidejni, ali nećete gledati takvu sliku u nedjelju’

Hrvatski rukometaši otputovali su u Montpellier gdje ih u nedjelju (20.45) očekuje dvoboj osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Egipta.

U borbi za prvo mjesto u skupini C Hrvatska je u petak poražena od europskog prvaka Njemačke s 21-28 što ju je u osmini finala odvelo na Egipćane. Prije odlaska iz Rouena izbornik Željko Babić i krilo Manuel Štrlek osvrnuli su se na utakmicu protiv Njemačke i podijelili svoja razmišljanja o sljedećem suparniku.

‘Imamo još rezervi’

“Sigurno je da imamo još rezervi u napadu i još u nekim segmentima igre, ali vjerujem da su igrači u petak bili angažirani 100 posto i da su željeli pobijediti, no nismo uspjeli u tome. Vidjet ćemo gdje nam je maksimum vrlo brzo”, istaknuo je Babić.

“Glavne karakteristike Egipćana su duboka obrana 3-3, u napadu su vrlo strpljivi i imaju dosta udaraca s podloge. Slabija strana im je sigurno vraćanje u obranu”, dodao je izbornik.

Manuel Štrlek je naglasio da je Hrvatska favorit protiv Egipta, ali se prije toga kratko osvrnuo na dvoboj protiv Njemačke.

“Nijemci su jako dobro igrali u obrani i bili smo malo bezidejni, ali mislim da neće biti takva slika protiv Egipta. U stanju smo puno bolje odigrati nego što smo igrali protiv Nijemaca. Sigurno smo kvalitetniji i mislim da bismo trebali pobijediti. Egipćani igraju duboku agresivnu obranu i najbolji recept protiv njih je biti čvrst u obrani i zabiti što više lakih golova iz kontre i polukontre. Rezultat će ovisiti o tome hoćemo li takvu igru realizirati, pojasnio je Štrlek.

‘Glupo je najavljivati koliko možemo’

Poraz od Njemačke malo je umanjio optimizam kod navijača, sada se nameće pitanje koliko daleko može ova Hrvatska.

“Glupo je najavljivati koliko možemo jer mi idemo utakmicu po utakmicu, probati pobijediti svaku sljedeću i vidjeti do kuda nas to može odvesti. Kvalitetu imamo, samo je pitanje kako ćemo to predočiti na terenu”, rekao je Štrlek.

Ako Hrvatska pobijedi Egipat, u četvrtfinalu je čeka bolji iz ogleda Španjolska – Brazil. Jasno je da su Španjolci u tom okršaju izraziti favoriti, ali Štrlek zasad ne želi gledati prema četvrtfinalu.

“Ne bi htio preskakati utakmice jer je i Egipat pobijedio Katar od kojeg smo mi izgubili na Olimpijskim igrama i stvarno neće biti lagano. Ne bih volio preskakati i najavljivati, ali što se tiče Španjolaca, oni nisu bili na Olimpijskim igrama, imali su puno vremena za pripremu i igraju jako dobro”, zaključio je ponajbolji hrvatski rukometaš.