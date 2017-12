LUKA ŠEBETIĆ NEĆE BITI SPREMAN ZA EURO: ‘Ukočila su me leđa i nakon tri treninga više se ne mogu pomaknuti’

Luka Šebetić nažalost neće igrati za našu reprezentaciju na Europskom prvenstvu

Ovaj 23-godišnjak igrač je francuskog Tremblay-en-Francea i mogao je biti vrlo važan kotačić u igri Line Červara na predstojećem Europskom prvenstvu u Hrvatskoj, ali ozljeda ga spriječava u tome te ga hrvatski izbornik stoga niti nije uvrstio na popis reprezentativaca:



“Nisam dobro već dva mjeseca, prije jedne utakmice na treningu su me ukočila leđa i taj problem ne prestaje već dva mjeseca. Odradim tri treninga i više se ne mogu pomaknuti; sjednem auto i ne mogu iz njega izaći”, rekao je razočarano Luka, ali je i dalje optimističan:

“Najgore mi je to što trenutno ne mogu ni konkurirati za reprezentaciju. Da bar to mogu, pa ako se na pripremama netko pokaže boljim, OK. Ovako sam bespomoćan pa je sve još teže. Ali već ću si to nekako posložiti u glavi. Bodrit ću dečke, navijati, biti u kontaktu s njima. Preživjet ću.”

Moramo otvoriti pobjedom

Analizirao je u razgovoru za Sportske Novosti i protivnike naše reprezentacije:

“Srbi će doći rasterećeni, a za nas je najbitnije da tu utakmicu na startu riješimo bezbolno. Kako god, samo da ih dobijemo, jer kad turnir otvoriš pobjedom, brišeš tu početnu nervozu, ispušeš se i kasnije je sve, nekako, mirnije. Švedska i Island slične su reprezentacije, ali igraju drukčije od nas. Šveđani su se nakon lošeg, tek 11. mjesta na OI u Riju u zadnjih godinu dana digli. Ta Francuzi su ih jedva dobili u siječnju u četvrtfinalu SP-a. Nezgodno će biti s njima. S Islandom imamo dobra iskustva. Sjećam se da smo ih zadnji put fino dobili. Ali nezgodni su i oni”, dodao je Šebetić.