LUKA CINDRIĆ ZA NET.HR: ‘Moramo biti oprezni protiv Srbije unatoč njihovim porazima, oni nemaju što izgubiti’

Luka Cindrić nedvojbeno je najveće osvježenje rukometne 2017. godine. Dobra je to vijest za hrvatski rukomet jer smo dobili potvrdu da imamo još jednog igrača spremnog za velike dosege. Cindrić je europski prvak i osvajač SEHA Gazprom lige s Vardarom, čovjek s ključnom rolom u reprezentaciji, s pedigreom nasljednika velikog Ivana Balića i Domagoja Duvnjaka, igrač s mu*dima koji ide glavom tamo gdje mnogi ne idu nogom…

O kakvom se rukometašu radi svjedoči i nagrada koji je ponio početkom godine. U anketi koju je provela Europska rukometna federacija (EHF) navijači su Cindrića izabrali za najboljeg igrača prošle godine…





“Drago mi je zbog toga priznanja. Presretan sam zbog toga. To je pokazatelj kakvu smo sezonu imali ja i moj klub. Imali smo sezonu iz snova. Puno mi to znači za moj igrački razvoj. Rekao bi da ovaj pritisak koji se kod mene stvara s te strane, po meni, je očekivani. To pozitivno utječe na mene, gledam to s pozitivne strane”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Luka Cindrić koji nam se javio u srijedu navečer nakon večernjeg treninga. I to nakon dva dana “ganjanja” za intervju…

‘Imali smo odlične fizičke pripreme’

“Ispričavam se zbog toga. Ali naporno treniramo i imamo brojne obveze prema novinarima. Upravo kad sam se htio javiti vama, uletili su novinari, pa vam se tek sad javljam jer sam morao na trening”, kazao nam je uvijek pristojni Cindrić.

Nema problema Luka, Europsko prvenstvo je ipak bitnije. EP je ono što je u glavama Červarovog stožera, igrača, dužnosnika HRS-a i navijača. Kauboji na hrvatskom Euru žele razveseliti naciju i sve je podređeno samo tome…

“Imali smo odlične fizičke pripreme koje su počele 18. prosinca. Dobro smo trenirali. Osobno se dobro osjećam. Teško je pričati na koliko sam ja i suigrači posto uoči početka turnira. Ni mi sami to ne znamo. Naporno treniramo, kako će turnir odmicati rast ćemo i mi s formom i igrati sve bolje i bolje. Ne mogu u postocima. Da vam budem iskren, nisam imao kako ispasti iz forme jer sam odmah iz klupskog natjecateljskog režima došao na pripreme u Zagreb. Bitno je sačuvati zdravlje”, istaknuo je Cindrić.

Červar je smanjio jačinu treninga, kako bi noge bile što svježije za početak natjecanja. Bruse se još neke taktičke zamisli, tempira se forma za najveća opterećenja na turniru…

Skupilo se umora, ali…

“Da, iza nas je naporna sezona. Skupilo se umora, izbornik to zna i tako je pristupio. Dozira treninge. U početku je to bilo stvarno naporno, imali smo tri treninga dnevno. Sad je smanjio. Pred utakmicu sa Srbijom smanjuje opterećenje i sve se više bazira na nekim videima, zajedničkim druženjima u kojima pokušavamo popraviti taktičke zamisli. Evo, danas smo imali jedan lagani trening ujutro, navečer taktički trening, u četvrtak poslijepodne ćemo imati još jedan taktički trening. Tako da lagano radimo pred utakmicu da dođemo što svježiji”.

Srbi su prilično optimistični pred utakmicu u Spaladium Areni. Već dva mjeseca iz njihovog tabora dolaze optimistične izjave, prvo o “18 ratnika u Hrvatskoj”, a onda i kako mogu srušiti Hrvatsku u Splitu. “Tko visoko leti, nisko pada”. Stara je narodna koja se poput kakve “kletve” odrazila na Orlove. Srpska reprezentacija je izgubila svih pet pripremnih susreta uoči turnira. U posljednjih šest utakmica, pak, Orlovi ne znaju za pobjedu (imaju tek jedan remi).

Ako ćemo suditi prema tome, onda problema u petak ne bi smjelo biti…

‘Srbi nemaju što izgubiti’

“Sve to stoji, ali mislim da to ne treba uzeti kao nešto relevantno. Znam po sebi. Upravo smo mi na Final Four došli kao autsajderi. Tu su bili jedan PSG, Barcelona, Veszprém koji su praktički svaku godinu na Final Fouru. No, naša prednost je bila ta što smo bili neopterećeni. Nismo imali što izgubiti. Rekli smo sami sebi ‘igrat ćemo najbolje što možemo, pa što bude’. Tako je i bilo. Svi očekuju kako će Hrvatska pobijediti Srbiju i njihove ‘ratnike’. Moramo biti oprezni. Njihova prednost leži u tome što nemaju pritiska. Nemaju što izgubiti. Imaju oni dobru reprezentaciju. Ali eto, smatram da smo mi bolji i to u petak trebamo i pokazati na terenu”, dao je do znanja Cindrić i osvrnuo se na atmosferu u Spaladium Areni u “generalki” protiv Crne Gore.

“Bilo je sjajno. Zaista… Znali smo da će biti atmosfera odlična. Očekujem da će protiv Srbije biti još bolja atmosfera. I u narednim utakmicama. I u Splitu i u Zagrebu”.

Rekao nam je i kako Lino Červar od njega očekuje da upravo on bude jedan od onih koji će povući kad bude trebalo, jedan od nositelja igre…

“Dosta vjeruje u mene. Zna me još od prije u klubu. Nadam se kako ću iskoristiti minutažu i opravdati njegovo povjerenje”.

‘Disciplina, povratak, obrana’

Lino je tijekom priprema u Ivaniću imao zanimljivu metodu kako fokusirati svoje igrače. Naime, Červar inzistira na stvaranju momčadskog duha, pa je tako oblijepio hotel plakatima na kojima piše “Disciplina, povratak, obrana”… Tri stvari koje su bitne za uspjeh. Sličnu motodu imao je i Miroslav Ćiro Blažević u Francuskoj 1998. On je svojim igračima na zidove lijepio članke iz novina, kako bi ih dodatno motivirao, kako bi im dao do znanja koliko nacija diše za njih i kako nemaju pravo na opuštanje…

“Usvojili smo te tri stvari. Svaki trener ima svoju viziju, plan i program. Odmah od početka nam je to nametnuto. Mi smo prihvatili njegov stav. Sigurno da će nam zbog toga biti lakše u igri. S te strane mogu kazati kako je čitava ekipa od početka prihvatila taj njegov stav. Svaka momčad treba imati glavu i red, a upravo ovakvim načinom rada do toga i vodi. Svaki igrač u reprezentaciji mora znati koja mu je uloga i što treba raditi. I to tako je. Svi su bitni. Od onog što igra do onog koji više sjedi na klupi. Kolektiv je najbitniji. Treba to poštivati. Sve proizlazi iz toga. Vjerujem da možemo daleko na turniru. Trebamo ići korak po korak. Vjerujem u ove momke, vjerujem u momčad i dat ćemo sve od sebe da odemo što dalje na prvenstvu”, zaključio je Luka Cindrić.