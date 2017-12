LINO ZA NET.HR OTKRIO KAKO MOTIVIRA SVOJE IGRAČE PA PORUČIO: ‘Srbija je prva stepenica prema uspjehu, a tri su stvari posebno važne…’

‘Mago di Umago’ s Hrvatskom je osvojio olimpijsko zlato u Ateni, naslov svjetskog prvaka u Portugalu, dva svjetska srebra (Hrvatska i Tunis) i dva europska srebra.

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar u utorak je na tradicionalnom 66. izboru Sportskih novosti najboljih sportaša Hrvatske u godini na izmaku, bio jedan od onih koji su svojom prisutnošću najviše plijenili pozornost okupljenog mnoštva na gala dodjeli nagrada.

Čim se pojavio na dodjeli, novinari i sportski djelatnici koji su se u tom trenutku našli blizu njega, odmah su ga došli pozdraviti. Lino je bio nasmijan, ali nekako se najviše držao svojih iz rukometa, iz Saveza, predsjednika HRS-a Tomislava Grahovca i ostalih… I sam će Lino kazati kako se najbolje osjeća u rukometnom društvu, u sportu kojem je podredio cijeli život.

Šimenc se našalio s Linom

Zamolili smo ga da nakon dodjele nagrada za nas izdvoji malo vremena kako bismo razgovarali o tekućim aktualnostima vezanim uz reprezentaciju Hrvatske, koja se u Ivanić Gradu trenutačno priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se od 12. do 28. siječnja održava u četiri hrvatska grada (Zagrebu, Splitu, Varaždinu i Poreču).



Lino je, naravno, kao uvijek pristao na razgovor. I taman kad smo trebali započeti intervju, a kako su u tom trenutku prisutni gosti počeli izlaziti iz dvorane, dobar ih je dio stao i pozdravio Linu. Nismo nikako mogli početi razgovor, svako malo bi nas netko prekinuo kako bi se obratio izborniku Kauboja, stisnuo mu ruku, čestitao Božić, zaželio sreću… Posebno je za zafrkanciju bio raspoložen uvijek duhoviti Dubravko Šimenc, koji je nasmijanom Červaru, na konstataciju vašeg novinara kako mu je izuzetna čast što je odlučio izdvojiti malo vremena i razgovarati s njim, u šali dobacio:

“Au, Lino majstore ovu izjavu ću prepisati. Ovu izjavu prepisujem, i to cijelu. I zapisujem u svoj notes, majke mi. Sad si me zaje***. Ja sad moram nešto drugo smisliti”, sa smiješkom je rekao legendarni Šimenc.

Lino mu je samo kazao:

“Pamti, samo pamti”.

Ponovno u sedlu, u starom jatu

Da, Lino je ponovno u sedlu, Lino je ponovno sa starim jatom. Ovo je najbolji dokaz koliko je Červar nedostajao sportskim zaljubljenicima u Hrvatskoj i svim navijačima Kauboja…

“Da, bio sam odsutan jedno vrijeme. Vratio sam se, sad je i meni to jasno”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Lino Červar. “Mago di Umago” s Hrvatskom je osvojio olimpijsko zlato u Ateni, naslov svjetskog prvaka u Portugalu, dva svjetska srebra (Hrvatska i Tunis) i dva europska srebra.

Preuzeo je Hrvatsku prvi put 2002. godine, nakon debakla i posljednjeg mjesta na Euru u Švedskoj. Reprezentaciju je iduće godine odveo na krov svijeta, rukomet na postolje najtrofejnijih sportova u domovini, a Hrvatskoj dao pedigre jedne od najboljih i najuspješnijih rukometnih nacija. Mnogo je toga Lino utkao u povijest hrvatskog rukometa. Najtrofejniji je hrvatski rukometni trener, u to nema dvojbe. Rezultati sve dokazuju…

No, njega prošlost ne zanima. Červar ima cilj vratiti Hrvatsku u sam svjetski vrh. Kao što i sam kaže, na staroj slavi se živi. Stoga je Lino usredotočen samo na nadolazeći EP u Hrvatskoj, pred vlastitim navijačima…

‘Moji igrači hoće platiti cijenu uspjeha, uporni su’

“Moram pohvaliti svoje mlade igrače i ostale, dali su si truda tijekom prvog dijela priprema u Ivaniću. Uporni su, hoće platiti cijenu uspjeha. To znači da se moraju žrtvovati za uspjeh, odricati se, preuzeti odgovornost. Krasi ih entuzijazam. Zadovoljan sam. Međutim, ništa još nije gotovo. Nastavljamo istim ritmom u drugoj fazi priprema. Prvog dana siječnja putujemo u Split i odmah isti dan poslijepodne imamo trening, da se ne bismo uspavali. Čekamo prvu utakmicu na turniru protiv Srbije”, naglasio nam je Lino i prokomentirao nabrijavanje Srba koji šalju poruke da u Hrvatsku putuju s ratnicima koji će ostaviti u Splitu i posljednji atom snage, koji će proliti i zadnju kap znoja, posebno protiv Kauboja, koji će biti odlučni ispuniti sve postavljene zadatke stavljene pred njih…

“Naš nastup na EP-u bit će jedan rukometni rat, onaj pozitivni, sportski. Ići ćemo stepenicu po stepenicu, utakmicu po utakmicu. Srbija je prva stepenica prema uspjehu. Ne želim da moji igrači budu opterećeni, želim da budu mirni, hladne glave, usredotočeni samo na igru, a onda opet da dominira taj entuzijazam i želja za pobjedom. Nećemo se dati omesti, igramo na svom terenu, u našem Splitu, znamo vrlo dobro kakve uspomene nosimo iz Beograda kad se Euro tamo igrao 2012. godine. Prema tome, ne strepimo, nego gledamo na sebe, svoju igru i tu želimo pobijediti”, istaknuo je Červar i naglasio:

“Ovdje se ne radi o nikakvoj osveti. Riječ osveta je malo preteška i nezahvalna, posebno kad je o ovoj utakmici riječ. Rekao bih bespotrebna. Poštujem srpske rukometaše i njihovog izbornika, kao i sve ostale svoje protivnike. Naravno da se zbog navedenog studiozno pokušavamo spremiti za njih. Ne želim da se govori o osveti, ratu, mi smo sportaši, želimo ih nadigrati na terenu. U jednoj fer sportskoj borbi”.

‘Domagoj igra i to je ono što me ispunjava’

Kakva je situacija s Domagojem Duvnjakom?

“Zadovoljavajuća. On je na terenu, igra i to je ono što me ispunjava. Još ću sretniji biti kad nam se priključi, kad dođe u svoju rukometnu obitelj, pa da onda zajednički treniramo dalje i napredujemo”, otkrio nam je Lino Červar.

U srijedu su se pripremama priključili prvi bundesligaši Jakov Gojun, Marko Kopljar, došao je i Mirko Alilović, a Duvnjaka se očekuje u četvrtak, 28. prosinca…

“Počeli smo već raditi na taktičkim zamislima, ali kad se priključe ovi što igraju u Njemačkoj, bit će to još ozbiljnije. Uključit ćemo sve, da dobijemo taj timski duh, da dobijemo timsku igru. Uvijek govorim, tim je najbolji igrač i njega treba uigrati da bude stvarno na nivou, treba biti tim prijatelja koji je spreman na velika odricanja”, naglasio je Červar i dodao kako bi bilo bahato, unatoč velikim očekivanjima javnosti, ciljati samo na zlato, jedino koje Hrvatskoj još nedostaje u bogatoj riznici osvojenih medalja na velikim reprezentativnim natjecanjima…

“Sportski je ciljati visoko. Rekao sam da idemo prema mjesecu i ako i pogriješimo, opet ostajemo među zvijezdama. Bolje je visoko gledati, biti iznad. To nas mora ispunjavati. Nikad nisam bio za niske ciljeve i prema tome moramo biti pozitivni, pozitivno želim promišljati i to prenijeti na igrače”.

Kako mlade igrače u reprezentaciji štitite od pritiska javnosti? Kako pazite da ne pokleknu pod pritiskom velikih očekivanja?

‘Moramo imati cilj’

“Gledajte, moramo imati cilj. Ako je cilj ispravan, realan, ako si u stanju preuzeti takvu odgovornost, on zato opravdava sve napore i sve tvoje želje, sva tvoja odricanja. U takvim situacijama se jača mentalna jačina igrača. U tom slučaju igrači dobivaju na samopouzdanju što je vrlo bitno u kolektivnom sportu. Jer, ako timski zajedno nešto hoćemo, ako se ujedinimo, onda možemo sve. Tim može puno, s timskim duhom ništa nije nemoguće. Niti jedna planina u tom slučaju nije previsoka”.

Lino ima zanimljivu metodu kako nabrijati i fokusirati svoje igrače. Naime, po hotelu lijepi plakate i isječke iz novina…

“Time pokušavam da se nose s odgovornostima. Tri su stvari trenutačno važne. Da se vraćamo u obranu, da se obranimo, a da u napadu bude discipline. Da poštujemo timsku igru, a ne svoje individualne kvalitete”.

Sličnu motodu imao je i Miroslav Ćiro Blažević u Francuskoj 1998. I on je svojim igračima na zidove lijepio isječke iz novina, kako bi ih dodatno motivirao, kako bi im dao do znanja koliko nacija diše za njih i kako nemaju pravo na opuštanje…

“Ja sam Lino, on je Ćiro. I njega isto poštujem. Svako ima svoje metode”, zaključio je Lino Červar.