[SENIORI] Izbornik Lino Červar iskoristio je i treću izmjenu pa će tako umjesto Denisa Buntića večeras zaigrati Marino Marić. #ehfeuro2018 #CROhandball #HypnoticGame

A post shared by Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta) on Jan 18, 2018 at 2:55am PST