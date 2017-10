LINO ČERVAR ZA NET.HR: ‘Moramo znati pobijediti. Zbog toga i nismo igrali u finalu sedam godina. To me posebno zasmetalo protiv Slovenaca’

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar za Net.hr prokomentirao je jučerašnji remi 26-26 protiv treće reprezentacije s posljednjeg SP-a u Francuskoj, Slovenije.

Kauboji su odradili prvu od dvije prijateljske utakmice u ovoj prvoj fazi priprema za “hrvatski” EP, koje se od 12. do 28. siječnja sljedeće godine održava u četiri grada (Split, Poreč, Varaždin i Zagreb).

Hrvatska je vodila većim dijelom susreta, u prvih pet minuta drugog dijela imala i 16-13. Prednost je mogla biti i veća, ali je slovenski vratar Urban Lesjak u tom razdoblju skinuo tri ‘zicera’. Do kraja drugog poluvremena Slovenci su stalno bili u zaostatku od jednog ili dva gola, ali su na kraju ipak uspjeli doći do remija.

Pogodak Karačića za pobjedu – poništen

Pogodak Karačića u posljednjoj sekundi za pobjedu Hrvatske 27-26 poništen je nakon petominutnog vjećanja zapisničkog stola, iako je pogodak prvobitno bio priznat.

Gol Karačića ipak izvan vremena. Iz Stožica odlazimo s remijem 26:26. Uzvrat već za 2 dana u našoj Areni Zagreb! #CROhandball pic.twitter.com/XaRtXoN43Z — HRS (@HRStwitt) October 26, 2017

Zapisnički stol poništio je regularan pogodak Ivana Čupića u posljednjoj sekundi prvog dijela. Stoga, ostaje dojam kako je Hrvatska zakinuta za pobjedu protiv Slovenije, kako su kauboji oštećeni…

“Mislim da su od toga bitnije tri stvari. Prva stvar, kojom želim pohvaliti igrače, a to je da smo na gostujućem terenu u Sloveniji pokazali jednu borbenu i discipliniranu igru. Koliko možemo u ovom trenutku, iako je i Slovencima nedostajalo nekoliko igrača. Znači situacija bez Duleta, Kopljara, Šebetića… Mislim da smo pokazali želju, nismo razočarali, dečki su dobro igrali. U vom trenutku. I pored svih padova i uspona u igri, zaključak je da smo mi ipak bili bolji od njih. Zaslužili smo pobjedu do koje nismo došli malo i vlastitom krivicom”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Lino Červar i nastavio:

‘Pokazali smo im, iako sam bio u opasnosti ostati bez kojeg igrača’

“Nismo realizirali zicere kojima smo trebali staviti točku na i ove utakmice. Nisu nas Slovenci mogli pobijediti na svom terenu, iako se radi o momčadi koja je na posljednjem velikom reprezentativnom turniru osvojili broncu i to u posljednjoj utakmici odigranoj protiv nas. Mislim da smo im mi na njihovom borilištu pokazali. Čak su, to moram naglasiti, oni igrali s nama vrlo oštro. Da ne kažem gore, grubo. Bio sam u opasnosti ostati bez kojeg igrača. Neki igrači su bili jako dobri. Iznenadio me pozitivno Stipe Mandalinić. Izgledao je pobjednički na terenu, agresivan, imao je visoki odraz u skoku… Tu su još Cindrić i Karačić koji su bili borbeni i nadoknadili izostanak Duvnjaka. Pokazali su ubojitost… Luka Stepančić se u drugom poluvremenu popravio. Dao sam priliku svim 18 igračima”, objasnio je Červar i osvrnuo se na obranu, koja je uvijek bila zaštitni znak igre Hrvatske. Obrana je najbitnija, od obrane sve kreće i Lino inzistira na njoj u svim njenim segmentima. Bez iznimaka i korekcija svojih zamisli…

Točno 60 sekundi do kraja i novi time-out 🇭🇷. Na semaforu je 26:25 za 🇭🇷. #CROhandball #iznadsvihHrvatska pic.twitter.com/V7qzxidFWo — HRS (@HRStwitt) October 26, 2017

Obrana imala padova

“U nekim trenucima naša obrana je bila vrlo čvrsta i homogena. Međutim, imala je padova. U jednom trenutku bili smo jako tvrdi, nakon toga smo popustili. Moram naglasiti kako nismo imali kontinuitet igre. Bilo je tu i propusta. Zapravo, meni je najviše smetalo, a to vidim kao jedan od razloga zašto sedam godina nismo igrali finale, je da moramo znati pobijediti. Moramo znati staviti točku na i. Natjecati se.. Jučer smo imali loše uvjete za igru, ali smo zato mogli jačati karakter jer se karakter jača kad je teško, kad imaš problema i sa suđenjem i sa svima. Bio sam malo ljut jer sam htio da idemo do kraja. Čisto da im to ne postane navika. Da znaš završiti susret”, izjavio je Červar i naglasio kaka ga je jedna stvar ipak malo zabrinula. A ta je da nisu svi fizički podjednako spremni. Tu je Lino mislio na igrače koje igraju više susreta tijekom tjedna.

‘U prosincu na okupljanju imat ćemo povoljniju situaciju’

“To je šest igrača iz Njemačke. To sigurno nije plus jer će se oni tek priključiti reprezentaciji krajem 12 mjeseca i dobit će individualne zadatke kako bi popravili nedostatke koje imaju. Sve će to dobiti za domaću zadaću. Morat će se svi zaista pobrinuti za sebe i pokazati da su spremni odreći se udobnosti, prihvatiti žrtvu i dodatne napore za igru. Jer, vidi se deficiti u funkcionalnim sposobnostima igrača. U prosincu na okupljanju ćemo imati povoljniju situaciju i u ta dva mini ciklusa, koja će se održati u dva navrata od 18. do 24. prosinca i od 26. do 31., radit ćemo i na tjelesnom i na tehničko – taktičko – psihološkom planu”, zaključio je Červar.