LINO ČERVAR PONOVNO BRUTALNO IZVRIJEĐAN: Hrvatski izbornik na novom udaru kritika, ovaj put joj žešćem

Makedonski vratar osuo paljbu po Červaru

Izabrana vrsta Makedonije prenijela je tri boda u drugi krug Europskog rukometnog prvenstva nakon što je osvajanjem svoje skupine C dokazala klasu, među ostalime i remijem protiv Njemačke u posljednjoj utakmici.

Imali su Makedonci i šut za pobjedu, no udarac Stoilova nije pronašao put do mreže. Ne boli to Makedonce niti žale za propuštenom pobjedom protiv aktualnih europskih prvaka, a posebice nitko Stoilovu ne zamjera što nije realizirao ‘zicer’. Potvrđuju to riječi Kirila Lazarova koje prenosi Večernji list:

Luđi od svih

“Ja sam za Stoilova spreman napraviti sve u životu. On je najborbeniji naš igrač, čovjek s najvećim srcem u našoj reprezentaciji i njemu je sve dozvoljeno pa i promašaj za pobjedu.U Makedoniji su ovih dana farmaceutske kuće na dobitku jer svi koji gledaju naše utakmice piju lijekove za nervozu i predinfarktna stanja. Očekujemo stoga da će nam zbog toga pojačati premije i da će netko od njih biti naš novi sponzor. Inače, u Zagrebu se osjećamo kao da igramo na domaćem terenu, a u Varaždinu bi Makedonaca moglo biti još i više, a pošto su tamo i Slovenci morat će proširiti dvoranu.”



Zadovoljan je i golman makedonske reprezentacije Borko Ristovski:

“Svaku ćemo se utakmicu boriti kao i protiv Njemačke. Mi nismo Danci, Šveđani ili Nijemci, ali smo luđi od svih njih zajedno. Žao mi je što napuštamo Zagreb, jer to je meni drugi najdraži grad u kojeg i privatno često dolazim, no nadam se da ćemo se izboriti i za povratak.”

Teške riječi o Červaru

Promijenio je ton kada je upitan o izgledima Hrvatske za medalju bez ozlijeđenog Domagoja Duvnjaka. Teško je reći, no možda Ristovski nešto zamjera bivšem treneru Lini Červaru, danas strategu hrvatske rukometne reprezentacije.

“Hrvatska ima jako dobru momčad, no nedostaje im bolji trener. Lino Červar nije trener za ovu Hrvatsku jer njegovo je vrijeme prošlo prije 5,6 godina. On je vremešan i izvan top rukometa već desetak godina. Kada biste imali boljeg trenera siguran sam da biste bili jedan od favorita za medalju. Pogledajte samo rukomet koji Hrvatska igra. Imate iznimne igrače, jednog od najboljih igrača na svijetu, a igrate posve drugačiji rukomet od modernog. To je neki rukomet koji se igrao prije pet, šest godina, no ova igra se brzo razvija.”

Ristovski nije prvi

Červara je pred početak Eura izvrijeđao još jedan Makedonac, legendarni Pepi Manaskov ustvrdivši nešto slično:

“Lino je stari vuk, ali mislim da je njegovo vrijeme prošlo. Najveće uspjehe je napravio kao izbornik Hrvatske i ovo mu je zahvalnost za kraj karijere, da pokuša napraviti jedino što nije. Ovo mu je nagrada Hrvatskog rukometnog saveza.”