LINO ČERVAR NAHVALIO FRANCUZE I PORUČIO: ‘Divim se našoj reprezentaciji, shvatili smo da igra tim, a ne pojedinac’

Lino Červar nahvalio je Francuze uoči velike borbe za polufinale Europskog prvenstva.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar održao je konferenciju za novinare dva dana uoči utakmice protiv Francuske u kojoj će se njegovi izabranici boriti za ulazak u polufinale Europskog prvenstva.

Pitanje o onome što najviše zanima hrvatsku javnost stiglo je odmah na početku – Červar je izjavio kako se najbolji hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak nalazi u fazi rehabilitacije te trenira pod posebnim režimom.

“Momčad i dalje ima glavni motor”

Hrvatska reprezentacija opet će se susreti sa starim znancima – Francuzima koje predvodi Nikola Karabatić.

“Ništa novo kod Francuske nisam vidio. Ima novih imena, ali svi su to odlični igrači. Imaju odličnu ligu u kojoj stasaju novi igrači. Momčad i dalje ima glavni motor, Nikola Karabatić. Tu su i dalje Abalo, Guigou, Porte… Nositelji zlata s prošlih velikih natjecanja. Tu je i Mahe, sjajan i ratoboran igrač. Stvarno su velesila. Mislim da je Didier Dinart prenio svoju čvrstinu na reprezentaciju. Imaju jako dobar rad nogu, veliku brzinu i teško ih je probiti”, kazao je hrvatski izbornik koji je posebno naglasio veliku podršku s tribina protiv Norveške koja digla hrvatsku reprezentaciju od samog početka.

“Moramo biti disciplinirani i vjerovati u ono što radim”

“Hrvatska nije samo zastava, grb i himna. To su svi građani i svi su tu večer htjeli da uspijemo. To je svjetlo nade i ohrabrenja svih nas. Svima sam zahvalan ljudima koji su mi dali potporu. Došli smo do trenutka kada nas sport povezuje. Računam na potporu s tribina, ali opet najveći je posao na našim igračima. Moramo biti disciplinirani i vjerovati u ono što radim, te naravno jedni u druge. Moramo uživati u momčadskom ponašanju i disciplini”, izjavio je.

Izbornik je posebno ponosan na to kako njegova momčad izgleda bez najboljeg igrača.

“Onako kako smo igrali protiv Norveške, ja se divim našoj reprezentaciji. Naši dečki otvaraju novo poglavlje. Lijepo je biti igrač reprezentacije u ovim trenucima. Moji igrači su jako dobro razumjeli i shvatili da igra tim, a ne pojedinac. Očekujem da će igrači igrati za Duvnjaka, sebe i reprezentaciju”, rekao je za kraj.