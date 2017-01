LEGENDARNI RUKOMETAŠ ZA NET.HR O SMJENI BABIĆA I DRUŠTVA: ‘Svi trebamo poštovati odluku Saveza. Od prvog do zadnjeg’

Proslavljeni hrvatski rukometaš, bivši reprezentativac koji sad brani boje hrvatskog prvaka PPD Zagreba Igor Vori, za Net.hr je prokomentirao smjenu Željka Babića, njegovog pomoćnika Petra Metličića, te koordinatora za muški rukomet pri HRS-u Ivana Balića.

Ono što se proteklih dana nagađalo, u utorak je dobilo svoju potvrdu. Babić, Metličić i Balić više nisu dio hrvatske muške rukometne reprezentacije! U sljedećih mjesec dana, reprezentacija će dobiti novog izbornika i stručni stožer. Čelnici HRS-a tu su odluku donijeli nakon gotovo dvosatnog zasjedanja.

Jednoglasno potpisali smjenu Babića i njegovog stožera

Nakon povratka sa SP-a u Francuskoj, gdje je Hrvatska nakon dva tragična poraza ostala bez medalje, Upravi odbor jednoglasno je potpisao smjenu Babića i njegovog stožera. Kako je objasnio predsjednik Tomislav Grahovac, nisu smijenjeni zbog rezultata već zbog lošeg vođenja reprezentacije.

Babiću i struci zamjera se i poraz od Slovenije u susretu za treće mjesto. Hrvatska je u toj utakmici imala prednost od osam golova, a onda je u posljednjih 15 minuta susreta neobjašnjivo pala i na kraju izgubila dvoboj, ostavši tako bez medalje.

Trebamo što prije početi razmišljati pozitivno i usredotočit se na EP 2018.

“Iskreno, ja sam još uvijek aktivni igrač i bilo bi nezahvalno da komentiram poteze Saveza. Ono što ja mislim je to da svi trebamo poštovati odluku Saveza. Od prvog do zadnjeg. Oni su čelni ljudi i donijeli su odluku za koju misle da je najbolja u ovom trenutku, koja je u interesu reprezentacije. Znači, odluka Upravog odbora mora se poštovati. Sigurno da Savez radi u interesu hrvatskog rukometa i hrvatske reprezentacije. Trebamo što prije početi razmišljati pozitivno i usredotočit se na ono što nas čeka 2018. godine u Hrvatskoj. A to je Europsko prvenstvo na kojem će Hrvatska opet biti u lovu na medalju”, kazao nam je proslavljeni hrvatski rukometaš Igor Vori i dodao:

“Trebamo se početi spremati za EP. Da na njemu pred hrvatskim navijačima uzmemo medalju”, završio je Vori.

Vrijedi spomenuti kako se kao mogući Babićev nasljednik spominje bivši trofejni izbornik Lino Červar. On je bio opcija i nakon Rija, ali tada nije bio u mogućnosti preuzeti momčad. Sad je ponovno u fokusu Saveza, a i situacija je drugačija.