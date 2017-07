LEGENDARNI RUKOMETAŠ I MILJENIK NAVIJAČA ZA NET.HR: ‘Povjerenje je ono zbog čega Lino i ja toliko trajemo’

Mnogi su mislili kako je došao kraj Vorijevoj (36) reprezentativnoj karijeri. No, uoči početka Europskog prvenstva kojem ćemo biti domaćini u siječnju 2018. godine, Lino Červar (66) vratio je svog miljenika u reprezentaciju.

Ovo miljenika možete doslovno shvatiti tako. Jer, priča koju oni dvoje imaju teško je za objasniti, a kamoli prepričati. Prenijeti u javnost… No, ajmo probati.

Dakle, Vori je kod Line ‘radio’ kao nitko. I sam će Igor kazati kako ga je Červar ubijao od treninga, kako su se “stalno svađali”.

Kako ga je “maltretirao”. Ali, kako su oni prijatelji i kako ima ogromni respect prema njemu. Nikad nije prešao granicu, niti onda kad je ulazio u raspravu s njim. Uvijek je na kraju popustio. Jako ga cijeni.



‘Povjerenje je ključ’

“Kroz taj dugi niz godina, u ovoj mojoj priči između mene i Line, nas i Line, najbitnije je povjerenje. Koliko on ima povjerenje u mene, toliko ja imam u njega. I upravo nas je to ostavilo u ‘igri’ tako, dugi niz godina”, počeo je svoju priču za Net.hr Igor Vori. Uvijek spreman na razgovor, ali ovog puta malo je zastao. Teško mu je bilo uopće sjetiti se svega.

“Teško je u današnjem svijetu, sportu općenito, naći to povjerenje. Obostrano, iskreno”, istaknuo je Vori koji će iskustvom pomoći reprezentaciji da razveseli čitavu naciju.

Da je nedostajao, vidjeli smo najviše u Riju i u Francuskoj, makar su njegovi prijatelji na crti dali srce na terenu i svi zaslužili pljesak.

Sad se vratio Červar, javnost je oduševljena, Savez isto, a uz sve to “staro lice je došlo u drugačijem ruhu”.

Rad, rad i samo rad. Uz stalna ponavljanja

“Nisu iste ideje rada i način treninga s Linom kao prije. Promijenilo se dosta toga. Ono što se nije promijenilo, nego dapače, što je otišlo na jednu još veću razinu je taj njegov entuzijazam. I želja za dokazivanjem, treniranjem, to je nešto nevjerojatno. S toliko energije radi s nama. On može pokrenuti momčad. Fenomenalno. Siguran sam da ćemo svi zajedno uživati u radu, treninzima i uspjesima”.

Da, kad je Lino u pitanju, onda je samo rad i rad. Ponavljanje na treninzima. Nikad nije dosta. Vjerojatno nikad nije rekao igračima dosta, odmorite se. Nego samo ‘ajmo još jednom’, ‘idemo ponoviti’.

Červar je Voriju stalno govorio da mora ići preko granica. Išao je preko granica Vori, uostalom kao i svi. Od genijalca Balića, preko ratnika Metličića do hrabrog lava Čupića.

Predvodnik generacije

No, postoji nešto dublje u toj priči oko povratka. Vorijeva prisutnost i srce. Ponovno je postao predvodnik generacije koja će koja će nam pokušati u siječnju donijeti i posljednje zlato koje nemamo – europsko.

Zanimljivo, on je jedini od portugalskog sastava koji je bio u Ateni, a koji će loviti europski tron Znači, Vori “traje” od 2003. I još se nije umorio…

“Uf, da, još se nisam umorio”, prebacio je na šalu Vori, onako kao da je već umoran od svega.

“Pa znate što ću vam kazati. Svi ti igrači koji više ne igraju i ovi koji još uvijek igraju, oni su i dalje dio reprezentacije Hrvatske. Oni kroz sve ove godine žive za reprezentaciju, igraju za Hrvatsku zajedno sa akterima na terenu. Makar nisu tu. Nisam umoran, dapače, zadovoljan sam i sretan. Kroz dugi niz godina nisam imao problema s nekim težim ozljedama, što je najbitnije. I sretan sam. Imam priliku ponovno biti dio nečeg velikog. Ponovno sam tu. Da se razumijemo, nikad nisam niti otišao od reprezentacije. Uvijek sam bio tu, uvijek ću i biti”, istaknuo je Vori i osvrnuo se na ždrijeb skupina za Europsko prvenstvo. Tzv. “skupinu smrti”.

Kauboji će igrati u skupini A zajedno s reprezentacijama Švedske, Srbije i Islanda. Na najjačem rukometnom turniru u povijesti.

Najjači rukometni turnir u povijesti

“Da, to je europsko prvenstvo. Rukomet iz godine u godinu napreduje, ovo je zenit. Na prvenstvu Europe nema slabe reprezentacije na kojoj se ti možeš ‘šlepati’. Uz dužno poštovanje svima. Puno je reprezentacija koja su napravile dobre generacije. Tu mislim na Norvešku, Švedsku, Sloveniju koja se pojavila, Francusku, Njemačku Španjolsku. Tu je onda i Island, ima ih još… Ma strašno. Sve te reprezentacije mogu do polufinala. Trebamo se dobro pripremit, razmišljati samo o sebi, moramo se prije svega dobro psihički spremiti. Neće biti lako. Od nas će se očekivati velike stvari. Tako je uvijek. Istina, mi smo naciju tako naviknuli, ali isto tako nama se baca stalno to nešto ‘vi morate’. Jedino što moramo je dati maksimum i prezentirati zemlju i hrvatsku reprezentaciju u najboljem svjetlu, a rezultat će doći sam od sebe”, dao je do znanja Vori koji nije mogao pobjeći od pitanja da prokomentira vruću utakmicu sa Srbijom u, nadamo se, Spaladium Areni.

Srbija u Spaladium Areni?

Vjerujemo da će grad Split osigurati 391.593 kune potrebnih da bi se do 1. rujna udovoljilo tehničkim standardima koje traži komisija Europskog rukometnog saveza.

Sraz Hrvatske i Srbije biti će svojevrsna repriza one čuvene utakmice polufinala u beogradskoj Areni. Srbija je tada osvojila srebrnu medalju, mi smo bili brončani.

Utakmice Hrvatske i Srbije više su od obične utakmice, običnog sportskog događaja. To je jednostavno tako, a sport je tlo puno emocija, plodno za erupciju oduševljenja ili nezadovoljstva i tuge. Zbog svega što se u prošlosti dogodilo. No, Vori smiruje strasti.

“Ne bih htio uopće dizati tenzije, niti bi htio da se tenzije dižu od strane bilo koga. To je jedna od utakmica, samo jedna od… Ne treba tu raditi neke povijesne utakmice, drame, senzacije, spektakle, nabrijavati stvari… Srbija nam je ista kao Island, Island kao Švedska. Mi ćemo u svakoj utakmici ići na pobjedu, po bodove, prema što boljem rezultatu. Pa što bude”, zaključio je Vori.