LEGENDARNI HRVATSKI VRATAR ZA NET.HR: ‘Ovo izgleda odlično, stvarno smo na dobrom putu da uzmemo to zlato koje nam nedostaje’

Sjajan start Hrvatske na Euru prokomentirao je Valter Matošević

Hrvatska rukometna reprezentacija, nošena odličnom atmosferom splitske Spaladium Arene i odličnim igrama, pokazala je moć na otvaranju Europskog prvenstva. Euro na kojem Hrvatska traži zlatnu medalju koja nedostaje ovom trofejnom sportu otvoren je s +10 protiv Srbije i +7 protiv Islanda. Te su dvije utakmice već arhivirane, a pred igračima Line Červara novi je ispit, donosi ga u utorak izabrana vrsta Švedske.

Ono što su dosad pokazali hrvatski rukometaši oduševljava legendarnog golmana Valtera Matoševića, člana reprezentacije koja se okitila dvjema olimpijskim medaljama zlatnog sjaja (Atlanta 1996., Atena 2004.), svjetskim zlatom (Portugal 2003.) i srebrom (Island 1995.) te europskom broncom (Portugal 1994.). Sjenu na sve baca ozljeda kapetana Domagoja Duvnjaka, no po tom bi pitanju, nada se Matošević, sunce moglo granuti kad krenu najvažnije utakmice.

Sjajni pod pritiskom

“Gledajući kroz prijašnja velika natjecanja hrvatske rukometne reprezentacije – kroz koja smo se na početku uvijek mučili – ovo sad izgleda stvarno odlično jer smo na samom startu, pred svojom publikom i s takvim velikim pritiskom zabilježili dvije uvjerljive pobjede. Mislim da na dosad viđeno ne treba previše trošiti riječi”, započeo je Matošević koji put do pobjede protiv Švedske vidi u načinu na koji je odigrana utakmica protiv Islanda.

“Za Švedsku vrijedi isto ono što i za Island, najvažnije će biti da nas ne pretrče. Mi smo bili ti koji smo pretrčali Island i dokazali smo da imamo puno rezervi. Važno će biti igrati strpljivo, lomiti ih polako baš kao što smo to napravili protiv Islanda kada smo obranom 5-1 povukli prema pobjedi. Ozljeda Domagoja Duvnjaka pokazala je da imamo širinu pa su tako prvo poluvrijeme utakmice vukli Cindrić i Karačić, a u drugom se priključili Buntić i Mamić i razbranio se Stevanović. Vidim da imamo veliku širinu. Švedska? Skandinavski rukomet i zona 6-0 protiv koje treba biti strpljiv u napadu, zaustaviti njihove kontre, polukontre i brzu tranziciju, a ako to napravimo ne bi trebalo biti problema u toj utakmici.”

Cindrić može biti vođa

Ozljeda Duvnjaka zasad je jedini, ali ogroman udarac koji je Hrvatska pretrpjela. Srećom, Luka Cindrić dokazao je kvalitetu i odlično ga zamijenio.

NEMAMO DUVNJAKA, ALI IMAMO NJEGA! Cindrić najavio kako do pobjede protiv Švedske i poslao poruku koju žele čuti svi hrvatski navijači

“Vidjelo se da je Cindrić spreman preuzeti ulogu vođe. Strašno je mentalno jak, najbolji je igrač Europe i nije upitno je li spreman i sposoban zamijeniti Domagoja. Ipak, Duvnjak je naš vođa i ja se nadam da ćemo ga gledati u polufinalu i finalu čime bi Hrvatska dobila dodatni impuls”, kaže Matošević priznajući da Euro u Hrvatskoj nudi neizvjesnost, ali i šansu da u vitrine konačno stavimo europsko zlato.

Ako ćemo biti zdravi…

Konkurencija je, napominje u zaključku, strašna:

“Europsko prvenstvo uvijek je jako, nema slabih suparnika ni slabih utakmica. Mora se igrati bez opuštanja, a čini mi se da je ovaj Euro baš posebno izjednačen. Ne vidim nekog izraženog favorita, već puno opasnih reprezentacija kao što su one iz grupe s kojima se križamo, Francuska i Norveška. S druge strane tamo su Španjolska i Danska. Tu su, naravno, i Nijemci koji imaju kvalitetnu mladu momčad i širinu. Ne treba zaboraviti i na one pritajene favorite poput primjerice Slovenije koja je kiksala protiv Makedonije, ali će se sigurno vratiti, a tu su i Makedonci koji igraju fantatičan, dobar i borben rukomet. Favorita uistinu ima mnogo i bit će zanimljivo do samog kraja, a za nas je najvažnije da svi ostanemo zdravi i mislim da smo ovaj put stvarno na dobrom putu da uzmemo to zlato koje nam nedostaje.”