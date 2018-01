LEGENDARNI DANAC OBOŽAVA ČERVARA: ‘Uživam gledati kako ‘Woody Allen’ trči dolje uz liniju. On je predivan za rukomet’

Nije prvi koji je Červara usporedio sa slavnim američkim redateljem i glumcem

Lars Christiansen (45) umirovljena je rukometna legenda danske reprezentacije i Flensburga čiji je dres nosio od 1996. do 2010. godine. Dvostruki europski prvak ima i tri bronce sa europskih smotri, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava i – za razliku od, primjerice, makedonskog vratara Borka Ristovskog, dobro mišljenje o izborniku hrvatske reprezentacije Lini Červaru.

LINO ČERVAR PONOVNO BRUTALNO IZVRIJEĐAN: Hrvatski izbornik na novom udaru kritika, ovaj put joj žešćem

Danas je Christiansen stručni komentator Danske televizije koji uživa na Euru u Hrvatskoj, priznao je u razgovoru za Sportske novosti:



“Utakmice su na vrlo visokoj razini jer na Europskom prvenstvu nema slabih momčadi, niti jedna utakmica nije šetnja, kao što to zna biti na svjetskom prvenstvu. Dobro je za sve reprezentacije što imaju slobodan dan nakon svake utakmice jer prema kraju natjecanja razina postaje sve viša. Kad sam ja igrao, imali smo tri utakmice u tri dana, pa nakon slobodnog dana još dvije u dva dana za redom. Kad smo došli u polufinale, svi smo bili umorni, nismo više imali snage i razina je padala. Ovo je puno bolje.”

Hrvatska ima slabe šanse

Šanse Hrvatske da se okiti zlatom koje joj s europskih smotri nedostaje ne smatra velikima.

“S obzirom na to da Domagoj Duvnjak ne može igrati, bit će vam teško. Ipak, igrate kod kuće, pred tako velikim brojem navijača i nikome neće biti lako pobijediti vas. Moram biti iskren i reći da mislim da Hrvatska nema momčad za prva četiri. Možda, budete li imali sreće i ako vam se sve posloži, možete stići do polufinala. No, neće vam biti lako i mislim da nemate šanse osvojiti zlato. Gledao sam Hrvatsku samo protiv Islanda, odigrali ste tu utakmicu vrlo dobro, imate puno dobrih igrača, to se ne može osporiti. Ali bez Duvnjaka…”

Na opasku da je Luka Cindrić odlična zamjena za Duvnjaka, Christiansen kaže:

“On je nevjerojatan igrač, možda jedan od najboljih na svijetu u ovom trenutku. No, ni Cindrić neće moći sam. Nakon šest ili sedam utakmica u 11 dana i on će biti umoran. Neće biti lako.”

Woody Allen

Postoji još jedna osoba u hrvatskoj reprezentaciji koju legendarni danski rukometaš voli – izbornik Lino Červar kojeg, a nije prvi koji ga je zbog fizičkog izgleda usporedio s američkim filmskim redateljem i glumcem, zove Woody Allen.

“Oduvijek mi se sviđao jer je on predivan za rukomet. Živi i diše za ovu igru, to je lako vidjeti. Nisam ga imao prilike upoznati kao trenera u praksi, na klupi da bih mogao reći koliko je dobar, ali trofeje mu nitko ne može oduzeti. Pobijedio je puno utakmica, i sigurno je za Hrvatsku dobro da na velikom natjecanju kojem je domaćin ima njega za izbornika. Znam ga dugo godina i zbilja uživam gledati kako ‘Woody Allen‘ trči dolje uz liniju…”