LEGENDA SE VRAĆA MEĐU KAUBOJE: Neuništivi zlatni pivot potvrdio da je spreman za povratak u dres reprezentacije

Hrvatska rukometna reprezentacija bit će domaćin Europskog prvenstva u siječnju sljedeće godine, a s najavljenim pojačanjem kojeg u izabranoj vrsti nema već devet godina, sada svakako i dodatno ojačani favorit za medalju koja joj u riznici nedostaje. U dres Kauboja vraća se Renato Sulić.

Javljaju to Sportske novosti podsjećajući da je novi/stari izbornik Lino Červar već i prije spominjao da će na pivota mađarskog Veszprema računati, a da sam svjetski prvak iz 2003. nije imun na tu ideju lijepa je vijest.

“Dogovorili smo Lino i ja da ćemo razgovarati na početku iduće sezone, da bi listopad trebao biti opcija. To je sada jako daleko, pa ne treba žuriti. Ideja postoji, a kako će ispasti, vidjet će se. Ja od ljeta u Veszpremu imam i novog trenera, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, ali da, ono glavno – želja postoji i bude li sve OK, nadam se da ću pokušati. Nisam tip koji bi bio tu ako nisam sto posto spreman i zdrav, a kako ima i nešto godina, kako je do listopada puno vremena, treba polako. Sve se može stići”, kaže 37-godišnji Sulić koji je već osam godina član mađarskog kluba koji je posljednje četiri neizostavan član Final Foura rukometne Lige prvaka.