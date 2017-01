LEGENDA SE NAKLONILA NAJVEĆEM OTKRIĆU HRVATSKOG RUKOMETA: ‘Dečko je pravi fajter! Ne boji se udarca, ne boji se batina’

Proslavljeni bivši hrvatski rukometni reprezentativac Igor Vori (36) za Net.hr prokomentirao je dosadašnje nastupe Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

‘Najvažnije da smo pobijedili u svim trima utakmicama’

“Ono što je najvažnije je da smo pobijedili u svim trima utakmicama, što se na kraju krajeva i očekivalo prije samog početka turnira”, kazao nam je Igor Vori koji se javio s priprema iz Poreča gdje je sa svojim PPD Zagrebom.

Dobro, pobjeda je uvijek ono što se pamti. Bodovi su tu, osigurali smo osminu finala natjecanja, ali i imali previše crnih rupa u utakmicama.



Bilo je previše razdoblja igre u kojima jednostavno nismo bili na razini na kojoj ova momčad mora biti ako misli do rezultata u Francuskoj.

To se prije svega odnosi na obranu. Od početka turnira imamo problema, a to se moglo vidjeti u svim trima utakmicama. Posebno protiv Mađarske u prvom dijelu i u pojedinim trenucima dvoboja protiv Bjelorusije.

“Sigurno da ima prostora za napredak. Pogotovo obrambeno i ono što je najvažnije mislim da ćemo se obrambeno posložiti do susreta s Njemačkom. Obrana je dio svakog uspjeha. I to nam mora biti put prema onom što svi priželjkujemo. A to je borba za medalju”, izjavio je legendarni hrvatski pivot i osvrnuo se na amplitude u igri Kauboja.

‘Duvnjak i Cindrić moraju se rasteretiti’

“Evidentno da je u ovim trima utakmicama naš glavni igrač bio Duvnjak. I dok Duleta nema na terenu, jasno je da u nekim trenucima gubimo glavu. Naši bekovi trebaju početi preuzimati malo više inicijative prema golu. Da se rasterete i Duvnjak i Cindrić. Jer, ne možemo živjeti od igre jedan na jedan Cindrića ili čekati uvijek Domagoja. Mandalinić, Mamić, Šebetić i Stepančić moraju se više opustiti i preuzeti više odgovornosti na sebe i tako rasteretiti druge”.

Izbornik Hrvatske Željko Babić na turniru kombinira obranu 5-1 u 6-0 i obratno.

“Znali smo da je naša najjača obrana 5-1, što se pokazalo već tisuću puta do sada. Ali opet, vidim još prostora za napredak. Pogotovo u obrani 5-1 gdje u nekim trenucima stojimo jako široko, ne stojimo gusto, nemamo željenu gustoću, dosta golova primamo sa sredine. Sigurno su to primijetili u stožeru i to trebamo popraviti do Njemačke”, dao je do znanja Vori.

Ono što veseli na ovom turniru je Luka Cindrić. Ovaj 23-godišnji srednji vanjski briljira u Francuskoj. Cindrić je baš pravi hakler. Odlično čita igru, ima brzinu, probojnost, osjećaj za gol i asistenciju. Vidi se da s njim napad ima i glavu i rep.

Protiv Mađarske je sjajno na mjestu razigravača zamijenio Duvnjaka, u trenucima kad je Babić kapetana stavio na “dvojku”, tj. na lijevog vanjskog.

Protiv Bjelorusije je, pak, briljirao zabivši osam golova iz deset pokušaja uz osam asistencija.

U prvom poluvremenu, Cindrić je imao stopostotni učinak. Osam od osam. Upravo je on, uz Duvnjaka, koji je ušao u drugom dijelu i zabio četiri gola, bio najzaslužniji za pobjedu protiv Bjelorusije, a bio je proglašen i igračem utakmice. Bez sumnje, Cindrić je dosad najveće otkriće turnira za Hrvatsku i hrvatski rukomet.

“Svima je to neko iznenađenje. Iskreno, meni nije. Luka Cindrić igra već dvije, tri godine rukomet na visokom nivou. Počeo je u Metalurgu i sad u Vardaru igra odličan rukomet. Dečko je pravi fajter. Ne boji se udarca, ne boji se batina. Svaki prolaz mu je na glavu. Sigurno je dobitak za reprezentaciju i hrvatski rukomet”.

‘Od Hrvatske se uvijek mnogo očekivalo’

Babić je nakon utakmice s Mađarskom kazao kako njegovim igračima nije lako “igrati pod stresom, pod imperativom rezultata”. Koliko to može biti otegotna okolnost na putu prema uspjehu?

“Od Hrvatske se uvijek mnogo očekivalo, uvijek se očekivala medalja. Nije to sad tako. To je već dugi niz godina, tako je bilo s nama, tako je i s ovom generacijom. To je dio sazrijevanja. Treba se znati nositi s pritiskom. Mislim da u ovom trenutku to jako dobro rade”.

Luki Cindriću se već sad stavlja etiketa nasljednika Domagoja Duvnjaka.

“On je jedan jako skroman dečko, pošten i veliki radnik. I ono što je najvažnije, svaku utakmicu ide na glavu sto posto i to se kad-tad mora vratiti. Najvažnije je da zadrži koncetraciju, kontinuitet koji ima od početka turnira i mislim da ne bi trebalo biti problema”, nahvalio je Vori Cindrića.

Hrvatsku do kraja grupne faze natjecanja čekaju još dvije utakmice. Prva se igra danas protiv autsajdera Čilea.

Protiv Njemačke na pobjedu

Druga i posljednja u skupini C je ona protiv aktualnog prvaka Europe, Njemačke.

Upravo će sraz s Njemačkom dati odgovor na pitanje gdje se Hrvatska nalazi u odnosu na one najbolje momčadi na turniru. U toj utakmici moramo ići na pobjedu.

Treba pucati na prvo mjesto u skupini. Osim što će nam to olakšati start u drugom krugu, unijet će i dodatnu dozu uvijek potrebnog samopouzdanja.

“Istina. Ali opet mislim da turnir počinje od osmine finala i tu će se pokazati sve reprezentacije u kakvom su stanju. Jer sad, budimo realni, u grupnoj fazi do sada i nije bila neka realna slika stvarnog stanja reprezentacija. Mislim da prvenstvo počinje od sljedećeg tjedna. Kad se počinje igrati na ispadanje. I kad se pokaže karakter i kvaliteta svih tih momčadi. Lako je igrati kad nema pritiska. Ti igraš, pobjeđuješ, znaš da drugi dan imaš šansu za ispravak u slučaju eventualnog kiksa. Ali kad dođe na ispadanje, igra se samo jedna utakmica, ruka se stisne i onda pravi frajeri ostaju”.

Vori je za kraj kazao kako Hrvatsku vidi u borbi za medalju.

“E sad, koja medalja, ja to ne znam. Kao što ne znam hoćemo li uspjeti i uzeti je. Ali u borbu za medalju ćemo ući jer imamo kvalitetu za to. Ja sam njihov najvatreniji navijač i nadam se da će se to dogoditi”, završio je Vori.