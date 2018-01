KOPLJAR ZA NET.HR O NASLJEDNIKU NAJVEĆE NOĆNE MORE KAUBOJA: ‘Još prije pet, šest godina govorili su da je ekstremno dobar’

Marko Kopljar izuzetno je bitan Lini Červaru u defenzivi upravo zbog svoje visine i pokretljivosti.

Marko Kopljar jedan je iz one čuvene sedmorke koja je imala čast i privilegiju biti dio Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. godine. To je bio i njegov debi u reprezentativnom dresu Hrvatske, ali nije se dogodio u Splitu, nego tek kasnije, kad se završnica turnira preselila u Zagreb.

Od tad pa do danas, puno se toga promijenilo u životu Marka Kopljara. Ako je neki igrač posljednjih godina imao problema sa zdravljem i puno nam nedostajao, posebno obrambeno, onda je to svakako bio on. Razbijen od problema s koljenom nakon odlaska iz Pariza pokušao se skrasiti u Barceloni, ali se situacija pogoršala, Katalonci nisu željeli čekati.

U brisanom prostoru

Marko se našao u brisanom prostoru, ukazao se mađarski velikan Veszprem, činilo se, sve će biti OK, no onda je Javier Sabate u Veszpremu imao neke drugačije poglede, pa je Kopljar, rješavajući probleme s ozljedom koja ga je mučila, uglavnom gledao Ligu prvaka, igrao SEHA ligu i mađarsku ligu, a ugovor je išao prema kraju. I onda se ukazao Füchse Berlin, klub u koji je trebao otići još prije nekoliko sezona, ali je tada izabrao Pariz i PSG.

Postao je jedan od najvećih potencijala na poziciji desnog vanjskog. Visok 2.10, težak oko 99 kg, sjajnog šuta i koordinacije za takvu visinu prava je napast za protivničku obranu.

Norvežanima je zabio jedan gol i na terenu proveo 22 minute i 19 sekundi, ali više od gola bila je korisna njegova igra u obrani. Marko je izuzetno bitan Červaru u defenzivi upravo zbog svoje visine i pokretljivosti. Protiv Norveške je obrambeno bio jedan od najboljih. Još bolji morat će biti sutra protiv starog poznanika i rivala Francuske, u jednom pravom rukometnom El Clasicu, ključnoj, sudbonosnoj utakmici za ovu generaciju.

Francuzi melju sve pred sobom

Kauboje, kao i svaki put kada su igrači s aktualnim svjetskim prvacima, čeka itekako težak posao. Francuzi na ovom prvenstvu doslovno melju sve pred sobom. Upisali su svih šest pobjeda. Hrvatska je, kao što je poznato, izgubila od Švedske i plasman joj ovisi i o utakmici te reprezentacije s Norveškom. Hrvatskoj u toj utakmici nikako ne odgovara pobjeda Šveđana.

U tom slučaju, Kauboji bi morali pobijediti Francusku s tri gola prednosti i tada bi sigurno bili drugi u skupini jer bi u mogućem krugu Francuska – Švedska – Hrvatska sa -1 bili slabiji od Francuza (+5), ali bolji od Šveđana (-2). Moguća je i druga varijanta. Zabijemo li Francuzima više od 22 gola, što je realna opcija, dovoljna bi bila i pobjeda s dva gola razlike. Ukoliko skandinavski dvoboj završi neodlučeno, Hrvatskoj je dovoljno bilo kakva pobjeda protiv Francuza…

“Kako bilo, protiv Francuza ovisimo sami o sebi i pobjeda je jedino što nas vodi u polufinale i što nas zanima”, kazao nam je u uvodu razgovora Marko Kopljar uoči utakmice generacije i nastavio pričati o utakmici s Francuskom…

“Protiv Francuske ćemo morati igrati još bolje nego protiv Norveške. A Francuzi… Što da kažem o njima što se već ne zna. Strašna momčad, igrali smo s njima već sto puta valjda. Nema Omeyera, ali imaju Vincenta Gerarda iz Montpelliera, golmana koji je već dugi niz godina na nivou i protiv Švedske je branio sjajno. Kad samo dolazio u Francusku, prije pet, šest godina upozoravali su me na njega. Govorili su već tada da je ekstremno dobar. Opet imaju golmana, malo imaju problema s ozljedama ali su se snašli”, rekao nam je Marko Kopljar.

GROUP I REVIEW: A 19-save game from goalkeeper Vincent Gerard propels France to their first main round win, 23:17, versus Sweden

Read more:https://t.co/qIqQPq9eYo#ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/x7n6FRv4rC — EHF EURO (@EHFEURO) January 21, 2018

‘Uvjeren sam da možemo pobijediti Francuze i izboriti plasman u polufinale’

Poznato je da Francuzi igraju čvrsto, s puno “tučnjave” i kontakta u obrani. Kauboje čeka paklena utakmica…

“Dipanda igra tog trećeg u obrani, centarhalfa kad igraju 5-1, igraju s dva ljevaka u napadu. Sad baš imaju širok izbor na toj poziciji i na desnom beku. Snalaze se. Nikola je tu. Imaju dosta starih imena uz nekoliko novih koji su se već dokazali na velikoj sceni. Odlična su momčad. Bit će super teška utakmica. Ali uvjeren sam da ih možemo pobijediti i izboriti plasman u polufinale. Dat ćemo sve od sebe. Moja igra? Ja sam rekao, mi kad dobijemo ja sam sretan, kad izgubimo uvijek sam nezadovoljan. To je to. Kod mene je to vrlo jednostavno”.

Norveška je bila pokazatelj da ova grupa igrača može odigrati na visokom nivou onda kad se to od nje i očekuje, kad je najpotrebnije…

“Ja bih rekao da je to bila naša najbolja utakmica na turniru do sad. S obzirom na situaciju, da nam je bilo biti ili ne biti, zadnja šansa. Svatko je protiv Norveške dao svoj obol toj za nas velikoj pobjedi. Bila je jedna, to su sad već fraze, ali kolektivna igra. Sigurno da je malo Stivi iskočio kao i Štrlek koji je tu isto dosta posla napravio. Pobjeda protiv Norveške za nas je bitna i zbog samopouzdanja”.

Da, kad govorimo o najboljim pojedincima protiv Norveške, makar je nezahvalno isticati ikog jer su zaista svi odigrali sjajno, Stevanović je posebna priča. Onda kad je bilo najpotrebnije, Hrvatska je dobila golmana na turniru, poslije neuvjerljivih izdanja na turniru sva tri vratara. I Alilovića i Stevanovića i Pešića…

‘Trebat će nam pakao protiv Francuske’

Stivi je Norvežanima obranio 14 lopti od 38 upućenih šuteva Norvežana prema golu, što je 37 % obrana. ..

“Unatoč svemu, mislim da su oni pokazali da imaju, uz kvalitetu i tu mentalnu snagu. Njihova golmanska kvaliteta uopće nije upitna. Ja se samo nadam da će Stivi tako nastaviti braniti. Kao i ostali da će dobro braniti. Mi im isto moramo pomoći, moramo igrati bolju obranu, kakvu smo odigrali protiv Norvežana. Ako mi pomognemo, vratari će poslije pomoći nama. To tako funkcionira. Nažalost, morat ćemo igrati bez Domagoja Duvnjaka. Bilo bi puno lakše s njim izboriti polufinale. To svi znaju. Ali to je nešto na što mi ne možemo utjecati. Moramo se snaći bez njega “, istaknuo je Kopljar i osvrnuo se na sjajnu atmosferu koja je vladala u ispunjenoj Areni Zagreb u susretu protiv Norveške…

“Atmosfera protiv Norveške je bila TOP, puno bolja nego protiv Bjelorusije i hvala navijačima na podršci. Mislim da je i to puno utjecalo i na nas. Na početku zabiješ dva gola, onda i Stivi obrani loptu, publika se krene derati, galamiti, navijati… Sigurno da niti jednom protivniku u toj situaciji nije lagano. Svakoj reprezentaciji koja igra protiv nas malo voda uđe u uši. Trebat će nam pakao protiv Francuske. Neka nas publika nosi i u tom dvoboju”, zaključio je Marko Kopljar.