PROBLEM KOJI BI NAS MOGAO KOŠTATI DEBAKLA NA EURU: Kelentrić analizirao poraz protiv Šveđana i otkrio što izbornik Červar mora učiniti

Statistika je neumoljiva za Hrvatsku. Od osam momčadi koje su dosad odigrale tri utakmice, hrvatski vratari imaju uvjerljivo najmanje obrana.

Hrvatska je u utorak navečer, na oproštaju od Splita, uvjerljivo poražena od Švedske – 35-31. No, ono što zabrinjava više od poraza je poražavajuća statistika hrvatskih vratara. Upravo u tome leži jedan od razloga poraza protiv Švedske, uz katastrofalnu obranu momčadi, koja je u prvom poluvremenu primila čak 17 golova…

Statistika je neumoljiva za Hrvatsku. Od osam momčadi koje su dosad odigrale tri utakmice, hrvatski vratari imaju uvjerljivo najmanje obrana. Stevanović, Pešić i otpisani Alilović u trima utakmicama skinuli su samo 21 udarac protivnicima, osam manje od srpskih golmana i ni blizu Šveđanima, Francuzima i Austrijancima.





“Ne zna čovjek što bi rekao. Protiv Švedske je to izgledalo jako loše”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr bivši hrvatski vratar s tri osvojena reprezentativna zlata (Portugal 2003., Mediteranske igre 1997. u Bariju i 2001. u Tunisu), sad trener golmana u PPD Zagrebu Mario Kelentrić (43).

‘Protiv Švedske je izgubio cijeli tim’

“Teško je ovako sa strane komentirati reprezentaciju jer nismo uključeni niti u pripreme, niti u stanje u momčadi, kao niti u odnose. Ali po meni je jučer protiv Švedske izgubio cijeli tim. Evo baš čitam da se napadaju golmani, ali moram naglasiti da ni njihovi vratari nisu nešto posebno briljirali, nisu bili ni blizu razine koje vrijede, pa su svejedno vodili našu momčad i po devet golova razlike. Tako da bi tu utakmicu trebalo gledati cjelokupno, ne samo izdvajati loše golmane. Obrana je bila široka, porozna, u napadu smo bili onemogućeni. Oni su detektirali našu igru koja se, na žalost, svodi na individualnost Luke Cindrića i Igora Karačića koji ima šuterske sposobnosti. Stepančića su uštopali, krila nisu dobila loptu, spomenute su zatvorili, čak su nam uzeli nekoliko jako važnih lopti, zabili su nam s gola na gol u trenutku kad smo igrali sa sedam igrača. Jednostavno, ništa nije išlo protiv Švedske”, naglasio nam je Kelentrić i osvrnuo se na loše vratare.

Jer, od preostalih osam momčadi koje tek moraju odigrati treće kolo, samo Mađarska, Crna Gora i Španjolska imaju manje obrana od Hrvatske (17), a njemački i makedonski golmani imaju 21 obranu, kao i hrvatski vratari.

Bolji poznavatelji rukometa i sami znaju kako je za uspjeh na turniru, za završnicu, potrebno imati raspoložene vratare koji su u stanju skupiti i petnaest obrana po utakmici. A hrvatski vratari trenutačno su kilometrima daleko od toga. Ako gledamo njihove dosadašnje nastupe na turniru i navedenu statistiku…

Golmani na trenutak dobri

“To je jedan segment koji je jako bitan, što se tiče vratara. Jučer je obrana bila takva kakva je bila, loša. Plus, Šveđani su imali dobar dan, pogađali su stvarno šutove uz stativu, tako precizno da tu ni dva golmana ne bi obranila. Ne bih sad ovdje stao u zaštitu vratara, mada su oni moja boljka. Činjenica je da nešto nije u redu, činjenica je da su sva trojica vrhunski vratari, brane u vrhunskim klubovima, činjenica je da su prošli mnoga svjetska i europska prvenstva, da su u najboljim godinama što se tiče iskustva. Je li se fulalo, hoće li se sve to u drugoj fazi natjecanja okrenuti u dobro za nas, to ne znamo. Ono što trenutačno znamo je to da ne izgleda dobro. Na trenutak su bili dobri, Mirko u prvom poluvremenu protiv Srbije. Mada to nije bilo nešto posebno ekstra. Stivi mnogo bolji u drugom poluvremenu protiv Islanda, čuo sam da je Pešić na pripremama i treninzima jako dobro branio. Ovdje je ušao u žrvanj jedne utakmice u kojoj vratar teško da može biti stabilan kad je takav rezultat”, naglasio je Kelentrić i još jednom dao do znanja:

“Činjenica je da nešto ne funkcionira. Tamo su, zajedno su, trebaju se skupiti, analizirati stanje, pronaći najbolji tandem koji će dobro obraniti u, nadam se, još pet susreta. Nema veze tko je branio prije dvije godine dobro, prije dva mjeseca… Trenutačno onog tko je najstabilniji, tko se može prešaltati u glavi jer je sutra već nova utakmica s Bjelorusijom, njega treba izabrati, odnosno tu dvojicu i završiti turnir”.

‘Treba sjesti s njima, zatvoriti se u sobu i razgovarati’

Što onda treba napraviti s vratarima? Kakva je praksa u takvim situacijama koje se događaju usred turnira?

“Danas se ne može napraviti ništa po pitanju treninga. Evo, oni danas putuju za Zagreb, imat će jedan trening, taktičke prirode, za sutra… Što se tiče toga, ne možete ništa napraviti. Nikakve vježbe, treninzi šutova… Jednostavno treba sjesti s njima, zatvoriti se u sobu, razgovarati. Ne treba ići u širinu, treba se konkretno reći igračima, ne znam radi li to Vlado Šola ili možda treba uključiti Červara, ali moraju dati do znanja da imaju njihovu podršku, da im vjeruju, da zaborave sve što je bilo, da od sutra za njih počinje turnir kao da su danas došli na prvenstvo. Kao što sam maloprije rekao, onaj tko se može prešaltati, tko je u tome psihički najjači, je li to Mirko, Peša ili Stivi, to sad, ovako na daljinu, ne znam. Znam da je Stevanović što se tiče takvih stvari jako stabilan. Njega ne ponese euforija, niti ga baca u ‘bed’ loša noć. Takva je vrsta vratara i čovjeka. Pešić? On brani u Bjelorusiji, zna sve te igrače, po meni bi logičan izbor za sutra bio da počne upravo Pešić. Jedna utakmica može promijeniti sve. Tako i kod vratara. Ako te krene, ponovno se vraća samopouzdanje, zaboravlja se sve loše, čekaš iduću utakmicu. Nema se vremena ni za što, samo za podršku, analizu.. Poslije završetka prvenstva treba podvući crtu, pa i pljuvati ako treba, ali sad ne. I, normalno, obrana treba biti jača. Obrana cijele momčadi”, zaključio je Kelentrić.