KAUBOJI SE VRATILI KUĆI, A LEGENDA NEMA MILOSTI: ‘Ova reprezentacija nije vrhunska. To sve objašnjava’

‘Ova reprezentacija je stvarno dobra, ali nije vrhunska’, kazao je legendarni i proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Patrik Čavar.

Čavar je u ponedjeljak gostovao u programu N1 Televizije povodom povratka hrvatske muške rukometne reprezentacije s SP-a iz Francuske. Legendarno krilo Zagreba, Barcelone i zlatne Hrvatske s OI iz Atlante 1996. godine objasnio je oscilacije u igri Hrvatske koje su itekako bile prisutne na turniru.

‘Dečkima svaka čast’

‘Ova reprezentacija je stvarno dobra, ali nije vrhunska. To je objašnjenje ovih oscilacija u igri. Skupilo se tu još toga – umor, nismo se stigli rekuperati između dvije utakmice… Da je netko prije prvenstva rekao ‘bit ćemo četvrti’, rekao bih da je to super uspjeh. Ali kada smo vidjeli kako smo igrali i kakvu smo priliku imali i propustili, rekao bih da je ovo sada neuspjeh”, rekao je Patrik Ćavar i čestitao Duvnjaku i društvu.

“Moram kazati – dečkima svaka čast. Stvarno su ostavili srce na terenu. Ako analiziramo utakmicu s Norveškom i taj prokleti penal, koji bi omogućio finale i igramo s Francuskom – to je bio peh. Po meni je bilo ok odluka da Horvat puca taj penal jer on je već jedan promašio. Da promaši drugi, to se ne događa često. Utakmicu protiv Slovenije smo prokockali. Po mom mišljenju iz razloga jer smo pomislili da je gotovo”, smatra Ćavar koji je istaknuo i najveće otkriće hrvatskog rukometa na ovom turniru, Marka Mamića i srednjeg vanjskog Luku Cindrića za kojeg je kazao kako je doigrao odlično prvenstvo. Istaknuo je Pako kako protiv Slovenije možda i nije bio na nivou, ali kako on dostojno može zamijeniti Duvnjaka.

‘Mamić je svjetski potencijal’

“On ima sve kvalitete koje treba imati jedan srednjak. Ima jako dobar repertoar šutova. Mlad je i napredovat će i biti još bolji. Mamić je sam riješio utakmicu protiv Španjolaca i jako me je ugodno iznenadio. On je svjetski potencijal. No, mora poraditi na kolektivnoj igri”, dodao je Čavar i dao do znanja kako bi Zlatko Horvat, da nije bilo onog penala, bio čista petica”.