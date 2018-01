KAUBOJI PRIHVATILI KRITIKU I OBEĆALI BOLJE DANE: Červar objasnio što je mislio kad je rekao da će ga ‘ukokati’

Izbornik Červar izašao je pred medije u društvu Gojuna i Muse

Dan nakon teško izborene pobjede protiv rukometne reprezentacije Bjelorusije, hrvatski izbornik Lino Červar analizirao je dosad napravljeno i okrenuo se prema ispitima koji predstoje Kaubojima u nastavku Europskog prvenstva. Prvi sljedeći ispit donosi svjetski viceprvak Norveška u ogledu u kojem Hrvatska mora pobijediti.

Ipak, prije pogleda prema Norveškoj, Červar je još jednom analizirao susret protiv Bjelorusije i teško izborenu 25-23 pobjedu:

Očekivali lakši posao protiv Bjelorusije

“Sigurno je da se od nas očekivala lakša pobjeda protiv Bjelorusije, ali nakon poraza od Švedske smo imali drugačiji prioritet. Bjelorusija je odigrala vrlo pametno. Ono što je dobro je to da smo imali bolju obranu nego protiv Švedske. Bilo je loših momenata, ali i onih dobrih. Ono što sam rekao da će me ‘ukokati’, to je bila moja metafora jer me skoro srce ostavilo pri rezultatu 23:23. Imali smo u nekoliko navrata pet pogodaka prednosti i previše prilika nismo iskoristili.”

Okrenuo se potom onome što slijedi:

“Ono što je sada bitno je to da moramo vratiti sigurnost. Prihvaćam sve kritike. Moramo popraviti brzi centar. Norvežani su po rezultatima favoriti, ipak su viceprvaci svijeta. Mora im se to priznati, ali nije da bez ambicija idemo u tu utakmicu. Želimo se nadmetati s njima i polučiti dobar rezultat. Već smo odradili prvi sastanak i pogledali video.”

Norveška nosi izazov

‘Kod Norvežana sam vidio brzu tranziciju. Uigrani su jer igraju u ovom sastavu već dvije godine. Disciplinirana su momčad na čelu sa Sagosenom. Krila su im isto jako dobra. Imaju izvanrednog vratara od kojeg polazi puno toga, koji je rutiniran i ima usklađen rad ruku i nogu. To je sve izazov za našu reprezentaciju i mislim da moramo biti uvjereni u našu snagu. Vjerujem da se pravom igrom možemo suprotstaviti.”

Svoja su viđenja svega dali i Jakov Gojun i Željko Musa.

“Uvijek može bolje. Ja sam zadovoljan obranom. Naša najgora utakmica je bila protiv Švedske. Vjerujem da ćemo igrati još bolje protiv Norveške, s više borbenosti i želje. Očekivao sam tešku utakmicu protiv Bjelorusije jer nije bilo lako vratiti se nakon poraza. No, sve to nas motivira za dalje. Norveška je momčad koja ima odličnu tranziciju, koja puno trči i dobru kontru. Moramo biti koncentrirani maksimalno. Imamo respekt, ali nikoga se ne bojimo”, naglasio je Musa, a Gojun zaključio:

‘Samo je Švedska bila podbačaj’

“Vjerujemo u sebe. U četiri utakmice imali smo taj jedan podbačaj protiv Švedske. Ono što je dobro za istaknuti je obrana jer smo protiv Srbije, Islanda i Bjelorusije primili manje od 25 golova. Norveška je jaka momčad i znamo da neće biti lako. Sve je na nama. Pritisak postoji, ali puno je nas koji smo već igrali takve utakmice i morat ćemo pokazati pravi karakter. Imaju i Norvežani pritisak jer znaju da igraju pred našim navijačima. Volio bih da sutra bude puna dvorana i da svi dišemo zajedno.”