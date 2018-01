KAUBOJI O NE BAŠ UVJERLJIVOJ PREDSTAVI PROTIV BJELORUSIJE: Vori progovorio o polupraznoj Areni Zagreb

Luka Cindrić ponovno je imao velikih problema sa 6-0 obranom, teško je nalazio rupu u bjeloruskoj zoni, ali je dao sve od sebe i vukao je svoju momčad.

Mladi Marino Marić upao je u sastav Line Červara umjesto Denisa Buntića…

“Danas je bilo jako teško, kad god smo se trebali odvojiti, dogodila se neka glupost, pogreška… Moramo bolje raditi na lakim golovima, no čini mi se da obrana dobro stoji. Trebaju nam ti laki golovi jer se napad puno troši. Nadam se da ćemo podići nivo igre i izgledati puno bolje”, kazao je Marić za kamere RTL-a i dodao:

“Dogodilo se par situacija da Jakov prima loptu, a to nije planirano, pa smo radije onda išli na sigurniji napad. I zato nam fali Duvnjak, on je majstor za tu tranziciju. Igra nije bila blistava, moramo se dizati i moramo potaknuti ljude da nam budu podrška, da se Arena napuni do zadnjeg mjesta. Nakon švedske se desio psihološki pad za sve nas, no vraćamo se”.



Na redu je – Norveška

Norveška je jedna od najjačih reprezentacija na turniru…

“Igrali smo puno s njima u zadnje vrijeme. Znamo što očekivati, bit će to jako visok tempo, moramo se adaptirati na tu situaciju i napravit neku ideju kako će to izgledati”, izjavio je Marić.

“Drama? Mi valjda ne možemo bez drame. Nije bilo lako no pokazali smo karakter na kraju. Emotivno smo se potrošili protiv Šveđana i nije nam bilo lako igrati. Jesam li trebao manje igrati? Nezgodno pitanje, no imamo širinu da ovakve utakmice moramo dobivati. Imali smo pet razlike i trebali smo tada prelomiti utakmicu i otići na 7-8 razlike”.

Cindra je vukao do zadnje sekunde. Upravo je on jedva uvukao loptu u gol u posljednjim trenucima za 24-23.

Na tribinama Arene Zagreb i kapetan Duvnjak

“Nisam bio nervozan na kraju, nema kod mene neke nervoze. Imam pozitivne misli i uvijek razmišljam da ću zabiti idući gol. Navijači? Dvorana nije bila puna, ali valjda će doći na Norvešku i Francusku. Treba nam njihova pomoć sad. Vjerojatno im Bjelorusija nije bila zanimljiva. Usporedba sa Splitom? U Splitu je bilo savršeno, nikad tamo prije nisam igrao, ali sam se oduševio. Bit će bolje i u Zagrebu”, izjavio je Cindrić.

Na tribini Arene Zagreb bio je i kapetan Domagoj Duvnjak…

“Da, Duvnjak nas je gledao s tribina. Čekamo ga, nadamo se da će se vratiti, no na prvom mjestu je zdravlje. Dobro bi nam došao, ali ako se ne vrati, morat ćemo bez njega.

U subotu ćemo gledati okršaj dva fantastična srednja vanjska, Sagosen – Cindrić. Radi se o dva ponajbolja srednja vanjska na svijetu u ovom trenutku…

Dvoboj Sagosen – Cindrić

“Sagosen je jako dobar igrač, puno odlučuje kod Norvežana u napadu. No, imaju oni širinu u napadu, brzu loptu, strašnu tranziciju… Naš povratak u obranu mora biti puno bolji protiv njih. Malo nam fale i ti neki laki golovi iz tranzicije. Dogovorili smo se da ćemo igrati plitko 6-0 i puštati udarce iz vana jer imaju i dobrog pivota. Dobro smo to odigrali i mislim da danas možemo biti zadovoljniji obranom.

Hrvoje Horvat Cveba, pomoćni trener u Hrvatskoj, ne može biti zadovoljan izvedbom igrača.

“Znali smo da ćemo biti u grču, nije izgledalo dobro, no iščupali smo tu pobjedu nekako. Noge su bile teške, znali smo da ćemo morati pobijediti i sebe i njih. Tranzicija nam je patila, no mene brine što smo primili puno golova iz brzog centra. Znamo da će nam Norveška i Francuska raditi upravo to, stalno gurati loptu u leđa. Istina, puno bi nam značilo da se i Arena napuni, treba nam svaka pomoć”.

O slabo popunjenoj Areni pričao je i Igor Vori, najiskusniji igrač u momčadi…

“Da, mislim da je i to utjecalo na nas. Iz one paklene atmosfere došli smo ovdje u ovu ogromnu dvoranu… Mislim da smo se svi danas zagrijavali, i mi i navijači. Pa lijepo je pobijediti i kad ne igraš dobro. Bjelorusi nikako nisu slaba ekipa, sa svima su igrali ravnopravno, a protiv nas su pokazali svoju najbolju igru. Prepali smo pomalo kada smo poveli s četiri razlike, nismo znali dotući protivnika. Mislim da nas je usporio umor zbog puta, a i teško se bilo naviknuti na ovako ogromnu dvoranu, kao što je zagrebačka Arena, nakon one ludnice koji su priredili navijači u prepunoj Spaladium areni. Čekaju nas odlučujuće utakmice i poziovam sve navijače da nas podrže”, kazao je Vori.