KARABATIĆ JE VJEČITI RIVAL KAUBOJA, ALI FRANCUZIMA PORUČUJE: ‘Treba vam sat i pol avionom do najljepše zemlje na svijetu’

Fantastični srednji vanjski francuske reprezentacije ističe da je ponosni Francuz, ali nije zaboravio svoje podrijetlo

Nikola Karabatić redovito puni hrvatske novinske stupce i to zbog dva razloga – otac mu je Hrvat i često je koban igrač za naše Kauboje. Novi okršaj njega i hrvatske rukometne reprezentacije na rasporedu je u u srijedu od 20:30 u odlučujućoj utakmici za naše rukometaše u kojoj će morati tražiti pobjedu.

‘Hrvatska i Srbija su sada odvojene, ali meni je to sve isto’

“Nikola Karabatić nije prvi put u Hrvatskoj. Prije devet godina tamo je osvojio Svjetsko prvenstvo s Francuskom koja je u finalu pobijedila domaćina. Ovaj dio Europe je zemlja njegova oca koja mu je u srcu. Zato je toliko hvalio Hrvatsku i govorio koliko je voli prije odlaska u Zagreb”, započinje tekst francuski 20 minutes.

Na pitanje što Hrvatska predstavlja za njega odgovorio je sljedeće:



”Od tamo su moji korijeni. Moj otac je Hrvat, majka Srpkinja, ja sam rođen u bivšoj Jugoslaviji. Oni su sad odvojeni, ali za mene je to isto. To su moji korijeni koje volim i poštujem. No ja sam Francuz, ponosan sam zbog toga i to me čini sretnim”, rekao je odlični Francuz, pa nastavio:

‘Prijateljima kažem da je Tajland sra**e’

“Za mene je Hrvatska zemlja godišnjeg odmora. Imamo malu kuću kraj Splita i tamo s roditeljima odlazim vidjeti rodbinu, djeda i baku i prijatelje. Za mene Hrvatska je Dalmacija, Jadransko more i otoci. Uvijek kad pričam s prijateljima, kažem im da posjete Hrvatsku. Oni spominju Tajland ili što ja znam. Kažem im da je to sr***, da imaju sat i pol avionom od Pariza do najljepše zemlje na svijetu i najljepših otoka na svijetu. Zaljubljen sam u Hrvatsku.”

U Hrvatskoj ima mnogo obožavatelja, ali i onih koji ga ne vole:

“Ma to je sve isto. Kad sam na terenu, onda su protiv mene, ali poslije me pitaju za autogram ili fotografiju. Ne zamjeram nikome ništa, to tako ide”, rekao je za kraj Karabatić.