KAPETAN UOČI DVOBOJA ISTINE: ‘Boli me, ali izdržat ću. Protiv Španjolske moramo odigrati svoju najbolju utakmicu’

Veliki optimizam vlada u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji uoči četvrtfinalnog dvoboja protiv Španjolske na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Babićevi izabranici u utorak će od 20.45 sati u Montpellieru loviti polufinale protiv reprezentacije koja je oduševila u grupnoj fazi, ali se i neočekivano namučila u osmini finala protiv Brazila (28-27). Nije ni Hrvatska briljirala protiv Egipta (21-19), ali je prošla dalje, za razliku od olimpijskih pobjednika Danaca i europskih prvaka Nijemaca koji su ispali od Mađarske, odnosno Katara.

‘Nisam zadovoljan kako igram’

“Sretni smo i zadovoljni što smo uspjeli ući u četvrtfinale, bilo je dosta iznenađenja na ovom prvenstvu, ali mi smo među osam što jer stvarno lijep rezultat. Bilo je dosad dobrih i lošijih trenutaka, a u četvrtfinalu moramo odigrati našu najbolju utakmicu”, poručio je kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak u emisiji Stadion na HRT-u.

Duvnjak ima velikih problema s koljenom, zato i igra puno manje nego što bi se očekivalo. Dojam je da igra Hrvatske pada kada kapetana nema u napadu, ali on sam se s time ne slaže.

“Koljeno se još drži iako, iskreno, boli me. No, mogu izdržati, naravno. Nisam zadovoljan kako igram, moram bolje, ali to je posljedica koljena. Ne bih se složio da igra padne kad je izađem, Luka Cindrić igra izvrsno i drži konce u napadu”, dodao je Duvnjak.

‘Moramo se opustiti’

Otkrio je igrač Kiela i najveće kvalitete Španjolaca te recept za pobjedu u predstojećoj utakmici.

“Imaju odličnu 6-0 obranu, dva vrhunska golmana i igraju puno na pivota što moramo zaustaviti. Brzi su, trče svih 60 minuta i jasno je da nas čeka teška utakmica. Respektiramo ih, ali se ne bojimo. Ne trebamo ulaziti u prekršaje, kontakte, jednostavno se moramo opustiti i igrati kako znamo. Nismo još odigrali našu najbolju utakmicu, nadam se da će to biti protiv Španjolske”, zaključio je Duvnjak.