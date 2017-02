JEDNA SITUACIJA JE POSTALA GLAVNA RUKOMETNA TEMA: O fotografiji nastaloj u Veszpremu bruji čitava sportska Hrvatska

Glavno sportsko pitanje u Hrvatskoj je tko će biti sljedeći izbornik rukometne reprezentacije.

Nakon smjene Željka Babića i njegovog kompletnog stručnog stožera Lino Červar promaknuo se u prvog kandidata za preuzimanje kauboja. Veliki povratak proslavljenog hrvatskog rukometnog trenera na izborničku klupu ne može biti mala vijest.

Mogućnost koja se promaknula u realnost

Takva mogućnost odmah se promaknula u realnost. Neki će reći kako je to sudbonosni potez Saveza koji spas za hrvatski rukomet vidi jedino u Červaru. Drugi će reći kako Hrvatska na Europskom prvenstvu sljedeće godine koje će se igrati u našoj domovini mora osvojiti medalju, odnosno, nakon dugih sedam godina ući u finale jednog velikog natjecanja.

Kako bilo, Červar je sad pod povećalom, a jedna situacija koja se dogodila u Veszpremu postala je glavna rukometna tema. Naime, Sportske novosti pišu kako su ispred Terma u Veszpremu uhvaćeni Lino Červar, Renato Sulić, Marko Kopljar i Mirko Alilović, a da stvar bude zanimljivija u srijedu Zagreb u Skopju igra protiv Metalurga, a u petak će se zagrebašima u Skoplju pridružiti kompletno vodstvo s po mnogima najvažnijim igračem, apsolutnim vladarom hrvatskog rukometa Zoranom Gobcem.

Susret Červara, Sulića, Kopljara i Alilovića ovjekovječen je i fotografijom koja je postala glavni predmet rasprava i špekulacija u sportskoj Hrvatskoj.

‘Došli smo se pozdraviti svi’

Proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Mirko Alilović prokomentirao je sastanak u Veszpremu. Alilović je kazao kako je on uvijek s Linom u dobrim odnosima.

“Došli smo se pozdraviti svi, nikakvog sastanka nije bilo i ne znam što je tu čudno. A što se tiče toga da se vraćam u reprezentaciju, to nikad nikome nisam rekao. Rekao sam samo da je sve otvoreno i da sam spreman porazgovarati s novim izbornikom ako on procijeni da me treba. To je sve”, kazao je Mirko za SN.

Renato Sulić nije htio ništa komentirati.

‘Reprezentacija nije stvar koja se bira, reprezentacija je ta koja bira’

Červar još uvijek nije izbornik niti se, kako je on to sam kazao, našao s nekim i Saveza i razgovarao o toj mogućnosti. Hoće li do toga doći? Znate kako se kaže, gdje ima dima, ima i vatre. No sigurno kako je povećan broj igračkih ponuda za buduću selekciju, kako Sportske ističu, nije povezano sa smjenom stožera, nego s činjenicom da smo domaćini Eura za godinu dana i sigurno bi svaki igrač želio biti sudionik te priče.

“Reprezentacija nije stvar koja se bira, reprezentacija je ta koja bira. I sigurno je da tko god bude nasljednik Željka Babića, imat će pravo birati, baš kao što je imao i Babić”, stoji u tekstu Sportskih novosti.