JAVILI SU NAM SE IZ SRPSKE REPREZENTACIJE ZBOG INCIDENTA KOJI JE ODJEKNUO REGIJOM: ‘Sve je laž. Evo što se zaista dogodilo’

Sukob u srpskoj rukometnoj reprezentaciji u fokusu je medija u Hrvatskoj, a posebno u Srbiji.

U srpskim medijima odjeknula je vijest kako je došlo do sukoba između izbornika Jovice Cvetkovića i potpredsjednika Rukometnog saveza Srbije Dragana Škrbića. Verbalni sukob navodno je bio toliko žestok da je gotovo prerastao u fizički. Nesporazum je, ipak, riješen u jutarnjim satima ponedjeljka.

U pojedinim srpskim tabloidima navodi se kako je došlo do fizičkog sukoba između Cvetkovića i Škrbića. Točnije, kako je izbornik Cvetković udario Škrbića, a kako su daljnji sukob spriječili igrači reprezentacije.

‘Nitko nikog nije udario, niti itko ikome nešto zamjera’

Kontaktirali smo šefa rukometne delegacije Srbije Mazlama Mazu Džemailovskog da nam, između ostalog, i prokomentira incident i medijske napise srpskih medija. Uhvatili smo ga u Splitu prilikom vožnje automobilom prema sjedištu EHF-a…

“Sinoć sam rano otišao u hotelsku sobu, tako da ne znam što se točno dogodilo. Nisam prisustvovao tom događaju. Morao sam skidati utakmice za analizu. Znate, kad su ljudi duže zajedno, pogotovo kad je prisutan stres, takve situacije sasvim su normalne. Ali nitko nikog nije udario, niti itko ikome nešto zamjera. Kakva tučnjava, to su normalni ljudi koji razgovaraju, raspravljaju među sobom o svemu. Kakva tučnjava, kakvi bakrači. Pa ako je bilo tučnjave, onda mora biti vidljivih tragova na njima. A nemaju ih”, kazao nam je Mazlam Džemailovski i nastavio:

“Predsjednik Škrbić otišao je u Varaždin jer ga tamo čekaju neki prijatelji. Izbornik je tu samnom. Na kraju krajeva, samo dođite na trening koji je zakazan za 16.30 i sve ćete vidjeti. Nemojte se ljutiti što ću vam sad ovo kazati, ovdje ne mislim na vas niti generaliziram stvar, ali novinari su jako pametni jer takvu stvar dočekaju s radošću jer imaju o čemu pisati, a ovi moji glupani iz Srbije, glupani pod navodnicima, ponešeni senzacionalizmom puste vijest na koju se onda novinari iz Hrvatske zakače i s radošću to prenesu. Majko moja, da su se oni potukli? Ma znate što ću vam reći sad u šali. Pa neka su se potukli, morat će se tući sutra protiv Islanda za bodove, za pobjedu. Šalim se, naravno. Želim kazati time da je jedina ‘tučnjava’ koja će se kod nas dogoditi ona pozitivna, sportska, za pobjedu, za uspjeh na terenu”.

‘Split je sjajan domaćin’

Džemailovski nam je otkrio jedan zanimljiv detalj koji se dogodio za vrijeme intoniranja srpske himne u Spaladium Areni…

“Moram vam ovo kazati, upravo sam to pričao sad na kavi ljudima s kojima sam sjedio. Jeste li znali da je za vrijeme intoniranja srpske himne u Spaladium Areni bilo mladih ljudi do 30 godina koji su ušutkavali tribine da ne zvižde himni? Vikali su ‘nemojte ljudi, nemojte’. To je vikao red mladih ljudi koji je u tom trenutku stajao ispred mene. Može vam to potvrditi troje službenih osoba iz delegacije RSS-a. To je tako. Split je sjajan domaćin, ljudi su se ozbiljno pripremili za ovaj događaj. Ja ovaj posao radim 25 godina. Dobro vidim gdje je šuplje, gdje pušta u organizaciji, što ne valja, što je dobro. Ovdje su svi odradili ozbiljnu pripremu i odličan posao. I svaka im čast na tome”, zaključio je Mazlam Džemailovski.