IZBORNIKA BABIĆA NALJUTILA NOVINARSKA PITANJA: ‘Da znam u čemu su problemi, napravio bih drugačije’

Izbornik Hrvatske Željko Babić je pola sata nakon susreta osmine finala SP-a u Francuskoj između Hrvatske i Egipta (21-19) na presici odgovarao na pitanja novinara.

Iako su kauboji izborili plasman u četvrtfinale turnira, u kojem će snagu odmjeriti protiv aktualnog europskog doprvaka Španjolske, koji je u subotu u dramatičnom susretu pobijedio Brazil 28-27. No, više od pobjede i sraza protiv furije, novinare je zanimao pad igre Hrvatske u drugom poluvremenu protiv Egipta.

“Da znam u čemu su problemi, napravio bih drugačije. Uopće ne želim razgovarati o problemima, nego o pobjedi. Imam svojih milijun problema”, rekao je Babić čije riječi prenosi RTL. Hrvatska je protiv Egipta imala oscilacija u igri. Vodila je Hrvatska 14-7 u prvom dijelu, pa su Egipćani došli na -2. Hrvatska nikako nije mogla do kraja slomiti žilavi otpor Egipta i na kraju je upisana pobjeda od dva razlike 21-19.

“Tipično za nas. Imali smo u jednom trenutku susreta oscilacije. Što se tiče Duvnjaka, on je statistički bio jedan od najboljih pojedinaca Hrvatske. Radio je greške kao i svi ostali. Pokazao je puno. Nije problem u njemu”, dao je do znanja Babić i dodao kako je Egipat protiv Hrvatske dao sve od sebe, odnosno kako su bili na svom maksimumu. Ponovio je Babić još jednom predstavnicima medija kako je Hrvatska na kraju, unatoč svemu, ipak pobijedila Egipat i kako je to što se pamti. Nakon toga se zahvalio novinarima na pitanjima i samo se digao i napustio presicu.