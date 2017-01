IZBORNIK OTKRIO RAZLOG NEVJEROJATNOG PADA PROTIV SLOVENIJE U POSLJEDNJIH 15 MINUTA: ‘Teško je, treba se sabrati’

‘Izgubili smo jer su igrači u prvom dijelu dali više nego što su mogli, ali i zbog pravila IHF-a koji su zbilja čudna jer nismo imali niti 20 sati odmora između utakmica’, kazao je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Željko Babić na konferenciji za novinare u Parizu nakon poraza od Slovenije (30-31) u borbi za broncu.

Hrvatska reprezentacija imala je veliku šansu doći do nove brončane medalje na Svjetskom prvenstvu, no Slovenija je nakraju nevjerojatnom završnicom uzela medalju. Manje od 20 sati između dvije utakmice ostavilo je traga na igračima koji su u drugom poluvremenu ispustili veliku prednost od čak osam golova prednosti.

‘Čestitam Vujoviću i Sloveniji na zasluženoj pobjedi’

“Čestitam Vujoviću i Sloveniji na zasluženoj pobjedi. Igrači su dali puno od sebe u ovoj utakmici, igrači su jako umorni i to je dio razloga poraza. Ali moramo reći da smo četvrti na svijetu i to nije mala stvar. Želim čestitati svojim momcima na velikoj borbenosti”, započeo je izbornik Babić i nastavio:

“Izgubili smo jer su igrači u prvom dijelu dali vise nego sto su mogli. Nismo imali ni dan slobodnog nakon teške utakmice protiv Norveške. Došli smo u fazu da igrači ne mogu stajati na nogama. Dali su svoj maksimum i ja im se zahvaljujem.”

Posljednjih deset minuta Slovenija je krenula sustizati zaostatak od osam pogodaka što je na kraju i uspjela.

‘Treba se sabrati nakon ovakvog poraza’

“Nismo imali snage da zaustavimo slovenske napade. Svi smo pod emocijama, teško je. Treba se sabrati nakon ovakvog poraza. Vidio sam kada je Slovenija došla na minus četiri da utakmica klizi i zato sam zvao time-out. Napravili smo rotacije koje smo mogli. Hrvatska za rezultate mora biti kompletna. Ne možemo utjecati na ozljede koje su nam se dogodile. Imamo mladih novih 6,7 igrača i s njima biti četvrti na svijetu je dobro. Stvorili smo predispoziciju da imamo 20 igrača u kadru za selekciju za Europsko prvenstvo 2018. Iskusna momčad mladih i starih. Sto puta se zahvaljujem svojim igračima koji su dali zadnji atom snage. Imali su nevjerojatnu snagu za borbu”, zaključio je Babić.

‘Nismo si smjeli dozvoliti da izgubimo tu utakmicu’

Poraz su izuzetno teško doživjeli i reprezentativci, posebno kapetan Domagoj Duvnjak koji je priznao kako je u šoku nakon ovakvog raspleta:

“Ima umora, ali imali smo osam razlike i držali smo kontrolu nad utakmicom. Nismo si jednostavno smjeli dozvoliti da izgubimo tu utakmicu. Nažalost, zeznuli smo. S druge strane, čestitke dečkima na jednom dobrom turniru, ali kad se vidi kako smo izgubili u polufinalu i danas ostaje žal. Ne znam, u šoku sam.”

“Slovenija je dobro igrala cijelo Svjetsko prvenstvo. Jako sam razočaran jer smo izgubili dvije utakmice u dva dana. Ovo je najteži trenutak u mojoj karijeri. Želim čestitati svojim suigračima na svemu. Igrali smo sjajno 45 minuta i onda ne znam što se dogodilo. Jednostavno nemam riječi. Teško je”, rekao je Manuel Štrlek koji je u ovom susretu postigao šest pogodaka.

‘Ne znam što bih rekao’

Marko Mamić pojasnio je kako je bilo umora, ali da se tolika prednost nije smjela ispustiti.

“Sigurno se pokazao umor na kraju od jučerašnje utakmice, ali i sigurno još nešto. Nije samo umor jer osam razlike prednosti s deset minuta do kraja morali smo iznijeti do kraja bez obzira na umor. Sigurno da je bio veliki umor, ali opet, ne znam što bih rekao. Zabijali smo lagane golove, igrali smo stvarno dobro. Nisu nam stvarno ništa mogli, u obrani smo odlično igrali, u napadu smo igrali brzo i onda smo na kraju usporili igru. Nismo zabijali golove u napadu, a oni su realizirali polukontre i kontre i pobijedili su”, rekao je Mamić i pokušao u nastavku objasniti gdje se susret prelomio:

“Ne znam što je bio ključan dio utakmice. Ključno je bilo da mi nismo nastavili s našom igrom i njima je to odgovaralo. Nismo zabijali golove, bili smo neprecizni u napadu i to je bio najveći problem. Ispadale su nam lopte i nismo zabijali golove. Oni su iz toga vukli polukontre i kontre i teško je to bilo braniti.”