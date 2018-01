ČERVAR NAKON UVJERLJIVE POBJEDE: ‘Čestitke, ali bilo je nedostataka. Duvnjak? Zabrinut sam’

Uvjerljivu pobjedu protiv Srbije prokomentirali su Červar i Stepančić

Hrvatska rukometna reprezentacija sjajno je, pobjedom 32-22 otvorila Europsko prvenstvo koje se održava u našoj zemlji. U rasprodanoj Spaladium Areni bila je Hrvatska bolja od Srbije.

Viđeno su prokomentirali izbornik Lino Červar i Luka Stepančić, obojica zabrinuti zbog ozljede Domagoja Duvnjaka.

‘Zabrinut sam’

“U pitanju je list, otišla su mišićna vlakna moramo vidjeti kakav je stupanj ozljede. Analizrat ćemo koliko je ozljeda teška. Zabrinut sam”, kazao je u mikrofon RTL-a Červar prije no što se okrenuo analizi utakmice:



“Čestitke dečkima, dobro su igrali, no nedostataka je bilo. Pobjeda je draga, ali to je samo prva stepenica. Ponosan? Ponosan sam na svoje momke od prvog dana. Imali smo dobru tranziciju, bili brzi, atraktivni, pohvaljujem ih sve je išlo dobro. Ipak, to je samo jedna pobjeda. Djelovali smo kao tim, ali sad se moramo osvježiti i pripremiti za ono što slijedi.”

Luka Stepančić pogodio je svih šest pokušaja iz igre.

Bez forsiranja do pobjede

“To je plod naše igre, nije bilo forsiranja. Znali smo kako će Srbi igrati, znali smo da bi skupo platili svaku pogrešku. Prvih petnaest minuta nisam ‘imao noge’, nikad nisam igrao u ovakvoj atmosferi. Hvala publici, skidam im kapu do poda”, iskren je bio Stepančić koji je potom zaključio:

“Sa šuterima kakve imamo nikome protiv nas neće biti lako. Osim šutera imamo i brzinu, slažemo sve bitno, dobro smo ušli u turnir, ali sad kreće ono pravo. Euforija će sada splasnuti i moramo se dobro pripremiti za ono što slijedi. Fizički se nismo jako potrošili, a psihički – to ćemo tek vidjeti.”

“Treba vidjeti što je sa Domagojem. Po izrazu lica mislio sam da je grč, on kaže da ne zna. Nedaj Bože da je nešto gore.”