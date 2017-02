OTKRIO DETALJE: Proslavljeni as otkrio poražavajuću istinu o Babiću! ‘Zbog toga je morao otići’

Bivši proslavljeni hrvatski vratar, legendarni Valter Matošević, za Jutarnji list je prokomentirao smjenu izbornika Željka Babića i njegovog stručnog stožera reprezentacije Hrvatske.

Valter Matošević bio je član Babićeva stručnog stožera na EP-u u Poljskoj i OI u Riju, a nakon završenog SP-a u Francuskoj pokazao je ‘palac dolje’ bivšem suradniku i ovako objasnio svoju odluku.

‘On jednostavno nije kapacitet za vođenje reprezentacije’

“Radio sam s Babićem i znam kako pritisak djeluje na njega. Pokazalo se to i na ovom turniru i mislim da on jednostavno nije kapacitet za vođenje reprezentacije, barem ne sada. Stoga, odluka Upravnog odbora je očekivana i opravdana. Ali Balić i Metličić bi trebali ostati. Savez za njih mora pronaći mjesta uz reprezentaciju”, izjavio je Matošević, bivši trener vratara kojega je Babić zamijenio Veniom Losertom.

Matošević je dodao kako je na turniru u Francuskoj bilo dobrih, pa i odličnih utakmica, ali na koncu su kaubojima Norveška i Slovenija, dvije reprezentacije koje su kao i Hrvatska došle s pomlađenom ekipom, na određeni način očitale lekciju.

‘Za dobrobit reprezentacije Babić je morao otići’

“Podsjetilo me to na Brazil i utakmicu četvrtfinala s Poljskom, jer kao i tada nedostajala je samo jedna prava riječ s klupe, jedna prava izmjena koja bi nas odvela do medalje. Rezultat koji smo ostvarili na turniru u Francuskoj je velik, o tome nema pogovora, ali za dobrobit hrvatske rukometne reprezentacije Babić je morao otići”, kazao je Matošević.