IVAN ČUPIĆ JUNAK VARDARA: Hrvat zabio Omeyeru u posljednjoj sekundi za senzacionalni naslov prvaka Europe!

Vardar je u nedjelju u finalu rukometne Lige prvaka pobijedio moćni Paris Saint-Germain 24-23 golom Ivana Čupića u zadnjoj sekundi.

Čupić je pogodio Omeyeru u prvi kut, a to mu je bio prvi gol iz igre u finalu u koji je makedonski sastav došao golom još jednog Hrvata, reprezentativnog playa i rukometaša koji se spominje u kontekstu nasljednika Domagoja Duvnjaka, Luke Cindrića koji je u subotu u zadnjem napadu zabio protiv Barcelone u polufinalu.

🎥 ¡El @HCVardar es el nuevo CAMPEÓN de la @ehfcl tras vencer a @psghand en el último suspiro (23-24)! ¡Estreno en Final4 y título! 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/s5QuypHAyp — ASOBAL (@balonmanoASOBAL) June 4, 2017

Ali idemo redom. Rukometaši Vardara po prvi u povijesti postali su prvaci Europe. Junak je postao Čupić postigavši pobjednički pogodak u posljednjim trenucima susreta. Vardar je mogao i mirnije do pobjede, no Timur Dibirov je 40 sekundi prije kraja promašio udarac s krila za plus dva. Njegov promašaj otvorio je priliku Parižanima da izjednače, a to je uspio Daniel Narcisse golom šest sekundi prije kraja susreta.



Vardar is the champion of Europe

MACEDONIA pic.twitter.com/0mrcYDG73q — Elena Gramatikova (@ElenaGramatiko3) June 4, 2017

Za oba sastava bilo je to prvo finale Lige prvaka, no pobjednik je mogao biti samo jedan. Vardar je ove sezone slavio i u SEHA ligi, a dodajmo kako su i rukometašice Vardara igrale finale Lige prvakinja, ali su nakon produžetaka izgubile od mađarskog Gyora.

Vardar je bolje ušao u susret i u prvih 20 minuta u dva navrata je imao i tri gola razlike (5-2, 7-4). Međutim, PSG je do kraja prvog dijela nadoknadio zaostatak, a potom i prešao u vodstvo (12-11). Prvo poluvrijeme obilježile su obrane i sjajni vratari. Thierry Omeyer je na vratima pariškog sastava sakupio sedam, dok je Arpad Šterbik na suprotnoj strani imao šest obrana.

Čupić zabio tri gola

Vardar je bolje ušao i u nastavak susreta. U 43. minuti skopski sastav je ponovo imao tri gola prednosti (20-17). No, Francuzi su se još jednom vratili i osam minuta prije kraja susreta su izjednačili na 21-21.

Vardar je potom pobjegao na dva gola prednosti (23-21), ali PSG je uspio izjednačiti, a za 23-23 zabio je Narcisse šest sekundi prije kraja susreta. Kada se već činilo kako će utakmica otići u produžetak ukazao se Čupić zabivši za pobjedu.

Bio je to njegov treći gol na utakmici. Tri gola zabio je i Luka Cindrić, dok je Timur Dibirov sa sedam golova bio najefikasniji kod Vardara. U redovima francuskog sastava najefikasniji su bili Nikola Karabatić s pet golova, Narcisse i Mikkel Hansen su zabili po četiri gola, dok je Omeyer sakupio 14 obrana.

Veszprem treći u Europi

U susretu za treće mjesto Veszprem je pobijedio Barcelonu 34-30 (18-17) osvojivši prvi puta treće mjesto. Veszprem još nikada nije bio europski prvak. Posljednje dvije sezone, te ukupno tri puta, je gubio u finalima, a još tri puta je bio četvrti. Ovoga puta dohvatio je utješnu nagradu. Barcelona je rekorder s devet europskih naslova, no ove sezone nije uspjela dohvatiti ‘decimu’.

Mađare je do pobjede predvodio Aron Palmarsson s osam golova, dok su Laszlo Nagy, Cristian Ugalde i Mate Lekai zabili po šest golova. Odličan je bio i vratar Roland Mikler. Hrvatski rukometaš Renato Sulić nije se upisao među strijelce, a Mirko Alilović uz raspoloženog Miklera nije dobi previše prilike na vratima. Kod Barcelone najefikasniji su bili Timothey N’guessan sa šest, te Valero Rivera i Raul Entrerrios sa po pet golova.

Svi klupski rukometni prvaci Europe:

Sezona Pobjednik

1956/57. Prag

1958/59. Redbergslids IK Goteborg

1959/60. Frisch-Auf Goppingen

1961/62. Frisch-Auf Goppingen

1962/63. Dukla Prag

1964/65. Dinamo Bukurešt

1965/66. SC Leipzig

1966/67. VfL Gummersbach

1967/68. Steaua Bukurešt

1969/70. VfL Gummersbach

1970/71. VfL Gummersbach

1971/72. Partizan Bjelovar

1972/73. MAI Moskva

1973/74. VfL Gummersbach

1974/75. ASK Vorwärts Frankfurt

1975/76. Borac Banja Luka

1976/77. Steaua Bukurešt

1977/78. SC Magdeburg

1978/79. TV Grosswallstadt

1979/80. TV Grosswallstadt

1980/81. SC Magdeburg

1981/82. Honved Budimpešta

1982/83. VfL Gummersbach

1983/84. Dukla Prag

1984/85. Metaloplastika Šabac

1985/86. Metaloplastika Šabac

1986/87. SKA Minsk

1987/88. CSKA Moskva

1988/89. SKA Minsk

1989/90. SKA Minsk

1990/91. Barcelona

1991/92. ZAGREB

1992/93. ZAGREB

1993/94. Santander

1994/95. Elgorriaga Bidasoa Irun

1995/96. Barcelona

1996/97. Barcelona

1997/98. Barcelona

1998/99. Barcelona

1999/00. Barcelona

2000/01. Portland San Antonio

2001/02. SC Magdeburg

2002/03. Montpellier HB

2003/04. Pivovarna Laško Celje

2004/05. Barcelona

2005/06. Ciudad Real

2006/07. THW Kiel

2007/08. Ciudad Reala

2008/09. Ciudad Real

2009/10. THW Kiel

2010/11. Barcelona

2011/12. THW Kiel

2012/13. HSV Hamburg

2013/14. Flensburg-Handewitt

2014/15. Barcelona

2015/16. Vive Tauron Kielce

2016/17. Vardar