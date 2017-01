‘IMAMO ŠANSU’: Metličić nudi recept kako do pobjede protiv Španjolske i polufinala SP-a

Hrvatska rukometna reprezentacija priprema se za četvrtfinalni dvoboj protiv izabrane rukometne vrste Španjolske, a dvoboj za plasman u polufinale Svjetskog prvenstva prokomentirao je Petar Metličić.

Nekoć sjajni rukometaš koji u stožeru Kauboja obnaša ulogu pomoćnog trenera očekuje tvrdu i dobru utakmicu, a uvjeren je i da Hrvatska može do pobjede. Jasno, da bi do pobjede i stigla, morat će izbjeći prikazano u drugom poluvremenu ogleda protiv Egipta i prekopirati sve što je bilo dobro u prvome.

Crna rupa

Službena internetska stranica Hrvatskog rukometnog saveza prenosi Metličićeva razmišljanja, a tekst se otvara njegovom analizom 21-19 pobjede protiv Egipta.

“Prvi dio je bio dobar, ali u drugom smo imali crnu rupu od nekih pet do deset minuta. Izdržali smo to i priveli utakmicu kraju u našu korist. Sigurno je da može bolje, ali neka mi dobijemo svakoga na ovaj način i bit će dobro”, kaže Metličić prebacujući potom misli prema suparniku od kojeg smo u posljednjem međusobnom ogledu upisali poraz.

Bilo je to krajem siječnja prošle godine u polufinalu Eura. Španjolska je slavila 33-29.

“Španjolska je momčad koju manje više dobro znamo. Izuzetna momčad koja kroz godine nije puno mijenjala. Stigao je samo novi trener, ali ostala je ista filozofija. Igraju vrlo slično kao u Poljskoj. Mislim da možemo očekivati tešku utakmicu u kojoj moramo biti koncentrirani svih 60 minuta. Na ovom Svjetskom prvenstvu je sve moguće. Nekog izrazitog favorita nema i svjesni smo toga. Imamo svoju šansu da odigramo dobru utakmicu za polufinale.”

‘Imamo problem’

Otkrio je potom Metličić i kako bi Hrvatska za plasman među posljednja četiri trebala igrati.

“Moramo igrati maksimalno koncentrirano uz čvrstu 6-0 obranu jer iz iskustva iz Poljske znamo da 5-1 ne funkcionira najbolje protiv njih. Igraju puno na pivota, a Aguinagalde je broj jedan. Imaju i sjajna krila te golmane, a možemo reći da su im ‘bekovi’ malo slabiji. Mi ne bježimo od toga da imamo problem. Glavni igrač nam je gotovo bez treninga i dalje ima problema s koljenom. Imamo i cijelu vanjsku liniju koja je do jučer praktički bila rezerva. No, bit ćemo svi jako zadovoljni ako pokažu karakter i ako s budu borili do kraja. Nadam se da će nam sutra ta utakmica dati dodatnu energiju i samopouzdanje. Moramo se paziti tehničkih grešaka jer oni to jako dobro kažnjavaju i moramo ih nekako prisiliti da igraju šest na šest jer na postavljenu zonu imaju nešto više problema.”