IGOR VORI ZA NET.HR O ‘TUČNJAVI’ SA SLOVENCIMA: ‘Igrali su grubo, malog Stipu su dobro istukli. Nije to bilo potrebno’

Hrvatski rukometni reprezentativac Igor Vori za Net.hr prokomentirao je dvije prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije, koje su prošlog tjedna odigrane u ljubljanskim Stožicama, odnosno u zagrebačkoj Areni.

Odigrane utakmice između Hrvatske i Slovenije bile su sve samo ne “prijateljske”. Slovenci su u prvoj utakmici u Stožicama (26-26) nametnuli agresivni ritam susreta, rekli bi smo za jednu pripremnu utakmicu u kojoj bi trebalo paziti da se igrači ne ozlijede i preagresivni.

Slično razmišlja i izbornik kauboja Lino Červar koji nam je prošlog petka kazao kako su Slovenci prvi nametnuli takvu igru, a nakon utakmice u Zagrebu (pobjeda kauboja 21-20) otvoreno je rekao:

“Zaista je ovo bilo sve samo ne prijateljska utakmica. Ovo je bio rat. S jedne strane mi je žao da se tako igra, ali i dobro je da to osjetimo jer će nas takve utakmice čekati na Europskom prvenstvu. Trebamo izvući pouke iz ovoga”, rekao je Červar za RTL nakon utakmice.



Igor Vori također je prokomentirao “tučnjavu” sa Slovencima…

“Ni mi ne znamo zašto su Slovenci igrali na takav način. To morate pitati njih. Ono što želim reći da su igrali stvarno grubo, bilo je tu prljavih poteza, stvarno su udarali, bilo je svega… Malog Stipu Mandalinića dobro su istukli. U prvoj utakmici su mu razbili nos, a u drugoj je također dobio jaki udarac. Pa zar se oni ne pitaju da taj dečko živi od rukometa, da ga se takvim načinom može teže ozlijediti?! Sreća da nije došlo do toga. Ne znam, to stvarno nije bilo potrebno”, kazao je za Net.hr Igor Vori i osvrnuo se na prezentaciju kauboja…

“Mislim da smo pružili zadovoljavajuću predstavu, borili se do zadnjeg… Naravno, može i mora bolje. Ali igrali smo nepotpuni, bez nekolicine bitnih igrača kao što su Dule, Kopljar, Šebetić… Unatoč svemu, ovo je bila dobra priprema za ono što nas čeka na Europskom prvenstvu koje otvaramo sa Srbijom, reprezentacijom koja ima taj balkanski rukometni štih poput Slovenije”, dao je do znanja Vori i naglasio kako nije bilo vremena za neke posebne pripreme, neka posebna uigravanja…

“Nije bilo vremena za akcije, neke šablone u napadu… Isto tako, puno su nam vremena uzimale sponzorske obveze. Koje se, naravno, trebaju odraditi… Tako da naša slika protiv Slovenije nije konačna… Kad se uigramo, kad nam se priključe igrači koji nedostaju, ne sumnjam da ćemo biti puno bolji. Htio bih se zahvaliti navijačima na sjajnoj podrški u Areni, zaista su nas nosili do posljednje sekunde susreta”, zaključio je Vori.