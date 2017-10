IGOR VORI ZA NET.HR: ‘Nema govora o osveti Slovencima i vraćanju za bolni poraz, a za Duvnjaka je najbitnije da ga se ne forsira s povratkom’

U Zagrebu je u utorak održan event HRS-a pod nazivom ‘Rukometno zagrijavanje’ koji je bio ni više, ni manje, nego ugodno druženje kauboja s navijačima i medijima.

Tamo gdje se pojave hrvatski rukometaši, uvijek nastane ludnica, zasja sunce… I ovog je puta bilo tako. Sunčani zagrebački jesenski dan bio je i više nego ugodan. Jagićeva je bila u centru zanimanja hrvatske javnosti, a naši kauboji u sastavu Luka Cindrić, Marino Marić, Zlatko Horvat, Lovro Mihić i Igor Vori odlučili su se podružiti s navijačima, popričati, baciti koji selfi, dati koji autogram, razveseliti “raju”, kako bi se ono reklo…

Kako se bliži početak Europskog rukometnog prvenstva, koje se od 12. do 28. siječnja sljedeće godine održava u četiri hrvatska grada (Split, Poreč, Varaždin i Zagreb), tako raste rukometna groznica u domovini.

Velika očekivanja

Čitava nacija od kauboja ima velika očekivanja. U zbirki uspjeha hrvatskog rukometa nedostaje samo još jedno zlato. Ono s EP-a. Stoga, hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, predvođenom legendarnim trenerom Linom Červarom, pruža se velika prilika popeti se na postolje pred vlastitim navijačima…



“Lino sad u odnosu na prije ima čak i još više te svoje čuvene energije, entuzijazma, volje i želje za radom, za treninzima. Sigurno da to kako on radi, to je dodatni motiv svima nama. Niti u jednom trenutku nema opuštanja kad vidiš da jedan vođa, a on je naš vođa, da tako fanatično radi. Sigurno da je puno lakše i bolje raditi u jednoj takvoj pozitivnoj atmosferi”, kazao je za Net.hr Igor Vori koji je na druženju s navijačima i predstavnicima medija bio prava zvijezda.

Nije niti čudo, Vori je jedan od sinonima one slavne generacije u kojoj su još i Ivano Balić, Petar Metličić… Uz Linu jedini je u reprezentaciji koji je 2003. godine osvojio Svjetsko prvenstvo u Portugalu. Najstariji je u momčadi, igrač s najviše iskustva, rukometaš koji ima posebnu vezu s Linom Červarom…

Naime, Vori je kod Line ‘radio’ kao nitko. I sam će Igor kazati kako ga je Červar ubijao od treninga, kako su se “stalno svađali”.

Spoj iskustva, mladosti i – Line!

Kako ga je “maltretirao”. Ali, kako su oni prijatelji i kako ima ogromni respect prema njemu. Nikad nije prešao granicu, niti onda kad je ulazio u raspravu s njim. Uvijek je na kraju popustio. Jako ga cijeni. Iako ga pomalo i smeta što mediji toliko potenciraju i davaju pozornost toj njihovoj vezi. Kako onaj bezvremenski hit “Bijelog Dugmeta” govori, “ima neka tajna veza”…

“Prije svega, moramo malo tu priču o mom i Lininom odnosu na stranu. Dakle, on je trener, ja sam igrač. I to će uvijek tako biti. Moja nova uloga u reprezentaciji? Ima tu puno iskusnih igrača, to što sam ja po godinama najstariji, ali ima tu još iskusnih rukometaša poput Domagoja, Mirka, Zlaja… Svi su oni prošli puno toga. Imamo jednu finu momčad, mladu, upotpunjenu iskustvom… Idealan je taj omjer mladosti i iskustva. To je nešto najbolje što se može dogoditi. Nadam se kako ćemo svi zajedno, jednim trudom i radom, stići do cilja na EP-u u Hrvatskoj”, istaknuo je Igor Vori koji se osvrnuo i na zdravstveno stanje Domagoja Duvnjaka.

Slovenija kao pravi test

Ponajbolji hrvatski rukometaš u travnju ove godine odlučio se podvrgnuti operaciji koljena koje ga je dugo mučilo. Toliko da je teško i vozio automobil jer nakon desetak minuta nije mogao stiskati ni papučicu gasa. Odlučio se riješiti tih bolova. Sad se Dule oporavlja, previđeni oporavak je šest mjeseci…

“Domagoj je dobro. Ono što sam pričao s njim, oporavak ide dobro. Najbitnije je da oni koji ga u klubu plaćaju da ne žure s povratkom. Iako su oni u problemima i prijeko im je potreban. Ali, njega nitko ne forsira. I ja se nadam kako će Dule u dvanaestom mjesecu doći zdrav i spreman za nove izazove”, kazao nam je Igor Vori.

Duvnjak je s reprezentacijom na okupljanju uoči dva prijateljska sraza sa Slovenijom. Prva prijateljska protiv Dežele na rasporedu je 26. listopada u 18 sati u dvorani Stožice u Ljubljani, dok je uzvrat dva dana kasnije, 28. listopada, u Areni Zagreb s početkom u 20.15 sati. Bit će to prvi sudar ove dvije momčadi nakon one infarktne utakmice za treće mjesto u kojoj su kauboji sredinom drugog poluvremena imali i osam golova prednosti, ali pomeo ih je slovenski uragan u posljednjih 10-ak minuta.

Definitivno, učinio je svoje i umor od teškog polufinalnog sraza s Norveškom, ali teško da to može biti jedini krivac za prokockanu ovoliku prednost. Sad je došlo vrijeme za osvetu…

“Ma nema govora o ikakvoj osveti i vraćanju za poraz. Ne pada nam takvo što na pamet. Ono što je bitno u ove dvije utakmice je da postavljene zadatke izbornika pokušamo ostvariti. Puno je toga novog, to moramo što bolje odraditi. Sigurno da bi bilo lijepo u obje utakmice pobijediti zbog samopouzdanja, da nam bude lakše za kasnije. Mi se isto trebamo prilagoditi Lininom sistemu rada. Neće biti lako. Slovenija je jedan dobar protivnika. Oni igraju jedan sličan rukomet poput ekipa s kojima smo u skupini. Znači brz i agresivan rukomet s kvalitetnim, brzim i eksplozivnim igračima koji puno trče, imaju strašnu tranziciju. Uz to imaju dva, tri odlična šutera. Znači, to nam je jedna slika momčadi poput Šveđana, Islanđana, Skandinavaca… Ali opet, s tim jednim balkanskim štihom, a upravo sa Srbijom otvaramo turnir u Splitu. Znači, dobar protivnik i lijepa provjera za ono što nas čeka na prvenstvu”, zaključio je Vori.

Zlatko Horvat: ‘Imamo veliku priliku osvojiti zlato u Hrvatskoj’

Zlatko Horvat također jedva čeka istrčati na teren pred svojim navijačima u Hrvatskoj…

“Jedva čekamo da počne, dugo nismo igrali na nekom velikom turniru pred tolikim brojem navijača, još od SP-a 2009. godine. Iako, nas navijači stalno prate u velikom broju, uvijek su nam podrška… Imamo veliku priliku osvojiti zlato u Hrvatskoj. Imamo povijesnu priliku. Iako znamo da je najteže osvojiti medalju na EP-u. Jer, od svakog se može izgubiti. Europsko je možda i najslađe za osvojiti. Upravo zbog navedenog. Otvaramo sa Srbijom, utakmica kao svaka druga. Nema tu nešto puno naboja, normalno da će biti nešto veći zbog rivaliteta kao što je Dinamo i Hajduk, Dinamo i Rijeka. Sportsko rivalstvo dakle… Svi se znamo, ali kad dođemo na teren svi ćemo na terenu odraditi svoje”, istaknuo je Horvat.