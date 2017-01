HRVATSKI APSURDI: Predsjednik HRS-a servirao javnosti nelogičnost! ‘Tko kaže da smo se olako riješili legendi?’

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza gostovao je u utorak u ‘Hrvatska uživo’ na HTV-u objasnio zašto je Upravni odbor HRS-a smijenio izbornika Željka Babića i cijeli stručni stožer sa Svjetskoj prvenstva u Francuskoj.

“Kontinuirano od prve akcije ovog stručnog stožera u Poljskoj pa zaključno s ovim natjecanjem u Francuskoj dešavale su se na identičan način neke stvari koje nisu bile otklonjene. Nismo imali više povjerenja u stručni stožer i zato smo mu iskazali nepovjerenje, rekao je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac i naglasio da se Savez odlučio na promjenu budući da za 11 mjeseci dolazi Europsko prvenstvo u Hrvatskoj.

‘Unutar mjesec dana imat ćemo novog izbornika’

Isto tako, nakon objave odluke iz HRS-a su otkrili da nisu u potpunosti otpisali Balića i Metličića te da se mogu vratiti u reprezentaciju s novim izbornikom, ako on tako bude htio. Već se spominjala mogućnost da ostanu kao pomoćnici Line Červara, ukoliko bi se “Mago di Umago” doista vratio na klupu Hrvatske.





“Tko kaže da smo se olako riješili legendi? Zato što su prestali biti trener ili koordinator ne znači da neće ponovno biti uz reprezentaciju. Možda ih novi izbornik ponovno pozove u stručni stožer. Ima više kandidata i unutar mjesec dana imat ćemo novog izbornika”, otkrio je Grahovac koji je tako hrvatskoj javnosti servirao jednu nelogičnost. Naime, sad ostaje nejasno zašto su smijenjeni, ako će se vratiti već nakon mjesec dana.

Znači li to nisu mogli funkcionirati sa Željkom Babićem?

Znači li to nisu mogli funkcionirati sa Željkom Babićem, pa je otkaz njima bio samo alibi za njegovu smjenu? Ili je poruka Grahovca da se Balić i Metličić mogu vratiti samo pokušaj prikupljanja jeftinih poena kod javnosti koja je već osudila posljednje odluke Saveza? Kako bilo, njima, tako, vrata reprezentacije nisu zatvorena, iako nakon današnje odluke Upravog odbora stoje pred njima. Hrvatski apsurdi? Moguće… No, Grahovac ističe:

‘Dosadašnjem stručnom stožeru zamjeramo neambicioznost’

“Imamo odličnu reprezentaciju koja na svakom natjecanju zaslužuje igrati za odličje. Dosadašnjem stručnom stožeru zamjeramo neambicioznost. Nismo donijeli odluku da je cilj četvrtfinale u Francuskoj, uvijek težimo osvajanju medalje”, objasnio je Grahovac i kazao kako je nakon Olimpijskih igara u Rio de Janeiru izbornik Babić najprije podnio pa zatim povukao ostavku. Izjavio je Grahovac i kako je tada Upravni odbor HRS-a stao na njegovu stranu davši mu još jednu šansu nakon Rija, no pogreške, kako je to čelnik HRS-a kazao, nisu otklonjene.

“Sad nakon SP-a u Francuskoj više nemamo vremena. Igrači su podržali izbornika? Ja to ne znam. Upravni odbor je do sada birao i razrješavao izbornika i stručni stožer pa se tako dogodilo i u ovom slučaju”, dao je do znanja Grahovac.