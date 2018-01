HRVATSKA ULAZI U RUKOMETNU POVIJEST: Nacija je u transu, veliko zanimanje vlada za Europsko prvenstvo

Predsjednik Europske rukometne federacije Michael Wiederer otkrio je da vlada veliki interes za natjecanje, da je Hrvatska prva država u Europi koja će po drugi put biti domaćin EP-a.

Splitska dogradonačelnica Jelena Hrgović je u četvrtak u zgradi gradske uprave primila izaslanstvo Europskog i Hrvatskog rukometnog saveza, a povodom sutrašnjeg otvaranja EP-a u Spaladium areni izjavila je da je sve spremno za početak natjecanja tijekom kojeg se u četiri grada očekuje više od 100 tisuća navijača.

Predsjednik Europske rukometne federacije Michael Wiederer otkrio je da vlada veliki interes za natjecanje, da je Hrvatska prva država u Europi koja će po drugi put biti domaćin Europskog rukometnog prvenstva, kao i da očekuje odličnu atmosferu u areni. Čak 175 zemalja će pratiti ovo prvenstvo, a s njega će izvještavati 130 medijskih kuća, a očekuje se da će u dvoranama biti 100 tisuća navijača.

Euro je veliki događaj

“Europsko prvenstvo u rukometu je veliki događaj. Svi organizacijski odbori su se maksimalno potrudili. Ono što smo mi vidjeli je da prvenstvo praktički može započeti ovog trenutka jer je sve u potpunosti spremno”, kazao je Wiederer. Još je rekao kako se Hrvatska dokazala kao odličan organizator takvih prvenstava što je pokazala na prvom Europskom prvenstvu 2000., kao i da u Hrvatskoj postoji velik interes za rukomet što je nagrađeno i od strane Europske rukometne federacije.



Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac je istaknuo da je hrvatska rukometna reprezentacija svjetski brend i da igrači trebaju težiti tome da uvijek budu najbolji, dodavši kako Hrvatska ima prednost s obzirom da je domaćin.

Nema igrača koji se ne naježi kad uđe u Spaladium Arenu

“Nema igrača koji se ne naježi kad uđe u Spaladium Arenu, kada prije utakmice čuje taktove naše himne i nema igrača koji u toj situaciji od sebe neće dati petsto posto. Izbornik nam je vrhunski, zna raditi s igračima. Moramo biti pametni, koncentrirani i hladne glave. Stvorit će se odlična atmosfera, u to ne sumnjam. Njihov rad će se pokazati i na terenu. Sve je to sport. Nedostaje nam zlato i to nam je cilj, ali, ako i ne budemo prvi, neće biti tragedija”, poručio je Grahovac, dodavši kako naši igrači igraju u svjetski poznatim klubovima pa se samim tim znaju nositi s pritiskom.

Za natjecanje je akreditirano 1.260 novinara i tehničkog osoblja, za drugu grupnu fazu i polufinale ima još ulaznica, a u svim gradovima će na glavnim gradskim trgovima biti postavljene fun zone, najavio je to direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silvio Njirić koji je dodao da očekuju da će program natjecanja pratiti više od 60 milijuna ljudi, kao i da će više od 60 posto ulaznica kupiti turisti.

Dogradonačelnica Hrgović je rekla da u organizaciji EP-a volontira 300 ljudi, da je grad odradio najveći dio aktivnosti koji su potrebni za natjecanje te je dodala da vjeruje kako će sve proći u najboljem redu. Hrgović, kojoj je predsjednik Europske rukometne federacije Michael Wiederer poklonio rukometnu loptu, pozvala je sve sugrađane i goste da uživaju u sportu, ali i u Splitu.

Europsko rukometno prvenstvo će se održavati od 12. do 28. siječnja u Splitu, Poreču, Varaždinu i Zagrebu, a prva utakmica će se igrati u petak u Spaladium areni gdje Hrvatska dočekuje Srbiju.