HRVATSKA JEDINA IMA DVA RUKOMETAŠA MEĐU PET NAJBOLJIH: Cindrić i Duvnjak u svjetskoj eliti

[PLAYER OF THE YEAR] Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić nominirani za najboljeg najboljeg igrača svijeta 2017. u izboru @ihf_info. Glasati možete na: https://t.co/y5jcDLogLy sve do 20. veljače #CROhandball #iznadsvihHrvatska #PlayerOfTheYear pic.twitter.com/uLx2tjqygY

— HRS (@HRStwitt) February 6, 2018