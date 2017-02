GOLUŽA POMEO POD S BABIĆEM: ‘On je čudak, ovo na SP-u je bila katastrofa! Idem i ja u crkvu, ali je to moja stvar’

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža žestoko se obrušio na svoga nasljednika na klupi Kauboja Željka Babića koji je smijenjen ovaj tjedan.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj na nevjerojatan način ostala bez medalje. U polufinalu protiv Norveške Zlatko Horvat je promašio sedmerac za pobjedu nakon isteka regularnog vremena da bi Hrvatska poslije toga pala u produžetku. U dvoboju za treće mjesto naša je reprezentacija 20 minuta prije kraja imala osam golova prednosti protiv Slovenije i na kraju uspjela izgubiti. Bila je to kap koja je prelila čašu i Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza je u utorak smijenio Babića i kompletan stručni stožer.

‘Koga smo mi to pobijedili?’

“Ovo na Svjetskom prvenstvu bila je katastrofa. Toliku prednost koju smo imali protiv Slovenije, neshvatljivo smo je potratili, baš smo popušili. Evo, da je bilo tko bio na klupi, ne bi mu se mogli dogoditi takvi propusti”, bez dlake na jeziku je poručio Goluža u razgovoru za Jutarnji list.

Sve komentare da je četvrto mjesto na svijetu uspjeh Goluža smatra neutemeljenima.

“Ajde, koga smo mi to pobijedili? Od velikih kao Španjolsku, koja nema šutera izvana, koja ima samo jednog klasnog igrača, pivota. Sve drugo je bilo s mukom”, kazao je Goluža i osvrnuo se na Babića.

“Ma što ću govoriti o Babiću, ja sam ga izmislio, on je bio moj pomoćnik. Znam Babića i njegove domete… To što se on stalno diči vjerom nije bilo na mjestu. I ja sam katolik, idem u crkvu, ali je to moja stvar. Babić je zapravo čudak.”

‘Nećemo moći bolje od šestog mjesta’

Među kandidatima za novog izbornika spominje se i Goluža, ali njegova vizija budućnosti hrvatskog rukometa nije nimalo optimistična.

“Pustite vi to, znam jedno, a to je da tko god dođe na klupu neće moći bolje od šestog mjesta, to vam potpisujem. Uzet ćemo medalju na Europskom prvenstvu sljedeće godine zato što se igra kod nas, stvorit će se atmosfera, tu se ne može faliti”, zaključio je Goluža.