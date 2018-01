GOLUŽA NAJAVIO EURO I PORUČIO: ‘Navijači ne smiju biti bolji od naših igrača, a Srbe sigurno nećemo dočekati pljeskom’

“Ne bih rekao da su Francuzi glavni favoriti, tu su Nijemci, Danci, Norvežani, a mislim da bi mogla iznenaditi Makedonija ili Mađarska i da bi oni mogli daleko”, smatra bivši izbornik Goluža.

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža gostovao je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji uoči početka Europskog prvenstva u rukometu.

Hrvatska igra na svom terenu, a jedino zlatna medalja nedostaje našoj reprezentaciji u cjelokupnoj kolekciji s velikih natjecanja. No Goluža smiruje tenzije:

‘Trebamo biti optimisti i doraditi obranu’

“Trebamo biti realni, za sam vrh se sve kockice trebaju posložiti i zato treba ići utakmicu po utakmicu. Jedna utakmica vas digne u nebesa, ali i baci u ponor. Treba biti skroman i ponizan i biti s obje noge na zemlji. Kroz medijske izvještaje i ono što sam pričao s Červarom koji uvijek teži najboljem, igrači podnose dobro naporne treninge, nema ozljeda i trebamo biti optimisti”, kazao je Goluža.



Osvrnuo se i na prijateljski susret protiv Crne Gore:

“Moram pohvaliti publiku. Prijateljska utakmica, a bila je prepuna dvorana. Ali navijači ne smiju biti bolji od naših igrača, a realno su bili. No, vjerujem u stožer i momke da će biti bolji od ove publike koja će biti još bolja”, rekao je Goluža pa prokomentirao detaljnije igru hrvatske reprezentacije:

“Obrana je bila malo preotvorena za suparnike, mora se malo bolje uštimati. Malo me još kopka naša polukontra, moramo više trčati, riskirati te polukontre jer oni daju dodatni impuls i omogućuju lagani pogodak. To treba još doraditi”, dodao je Goluža koji kao najveću prednost smatra povratak našeg najboljeg igrača na teren.

‘Duvnjak nikad nije bježao od odgovornosti’

“Ono što me jako veseli je to što sam vidio Domagoja Duvnjaka na čelu reprezentacije. On nije nikada bježao od odgovornosti i veseli me što ga vidim unutra nakon toliko vremena i teške ozljede, dobro trenira, dobro izgleda na treningu i što je važno, ima par kilograma manje nego prije”, rekao je Slavko Goluža.

Vlado Šola nedavno je izjavio kako će vratari imati i 15 obrana po utakmici:

“Lako je pričati nešto, treba stati iza toga. Ako tako bude, ja sad potpisujem da smo mi smo prvaci Europe. Ali to je veliki uteg našim momcima. Mirko Alilović je naš prvi golman i s njime uvijek treba početi, a tu su Pešić i Stevanović koji imaju odličnu sezonu i sigurno će odraditi svoje”, smatra Goluža.

‘To nije utakmica kao svaka druga’

Prvi protivnik na Euru je reprezentacija Srbije koja je u utorak navečer poražena od Slovenije (36-32), a Goluža zna da su te utakmice dugačije:

“Mi uvijek pričamo da je to utakmica kao svaka druga, ali nije to tako. Uvijek je prisutan poseban naboj. U tebi je tada uvijek prisutan neki nemir. Sigurno da ih aplauzom nećemo dočekati, ali očekujem da se navija za naše i ne očekujem da se ikoga gađa kovanicama ili bocama kao što je bilo u Beogradu. Naši momci su veliki emotivci, strašno se prazne i sigurno će biti i fizički i psihički ispražnjeni. Ali treba te emocije znati kontrolirati”, rekao je Goluža.

Prema njegovom mišljenju, Francuzi nisu prvi favoriti turnira:

“Oni igraju godinama samo na snagu, a kada im se postavi taktika, onda ne znaju gdje su. Ne bih rekao da su Francuzi glavni favoriti, tu su Nijemci, Danci, Norvežani, a mislim da bi mogla iznenaditi Makedonija ili Mađarska i da bi oni mogli daleko”, smatra bivši izbornik Goluža.

‘Rukomet stagnira’

Slaže se i s činjenicom da rukomet u Hrvatskoj stagnira, a o njemu se više priča tek u siječnju kada su na rasporedu neka veća natjecanja:

“Rukomet stagnira, ali koliko para, toliko muzike. Treba naći formu za financiranje profesionalnog sporta, ali treba uložiti u rukomet, treba naći sponzore. Mladi momci iz manjih sredina prerano odlaze vani prebrzo, da ima novaca oni bi tu lakše ostajali. Klubovi u Hrvatskoj preživljavaju, ostali su samo fanatici u rukometu i kao treneri i kao ljudi koji vode te klubove”, rekao je bivši hrvatski izbornik i situaciju usporedio sa Slovačkom:

“U Slovačkoj je gazda mog kluba privatnik koji ima svoj biznis, ima ogromne novce i on je jedini koji ulaže u taj klub, a time i u slovački rukomet jer moj klub Tartan Breštov je slovački rukomet. U Hrvatskoj je to RK Zagreb. Nažalost to je tako i moraju se neke stvari pokrenuti da ne bude tako”, a naveo je i primjer:

“U Hrvatskoj i dalje nema rukometnog doma, kažu mnogi da su dvorane koje su se izgradile rukometne dvorane, a one se najmanje koriste za rukomet. Červar je dosadan s time, ali mora se tako ponašati, rukomet je jedan od najtrofejnijih sportova, a mi nemamo dvoranu, termine, a očekuju svi da razvijamo nove generacije igrača. ovac je promijenio sve. Mađarska je proglasila rukomet nacionalnim sportom i ulažu u njega godišnje 30 milijuna eura. I naravno da onda mladi idu tamo gdje je novac. To se mora promijeniti suradnjom sa državom”, rekao je Goluža za kraj.