FRANCUZI ODUŠEVLJENI PUBLIKOM I USPJEHOM: ‘Nemate što zamjeriti svojim igračima, a gledatelji su bili fantastični’

Francuska je svladala Hrvatsku 30-27

“Pokazali smo ozbiljnost u ovoj utakmici koju i nismo morali dobiti”, izjavio je francuski izbornik Didier Dinart na novinskoj konferenciji nakon pobjede nad Hrvatskom (30-27).

“Čestitam Hrvatskoj koja je protiv nas dala 120 posto i bila jako motivirana. Ja sam ponosan na svoje momke jer smo pokazali ozbiljnost. Odigrali smo onako kako smo započeli ovo prvenstvo i ja se nadam da ćemo tako igrati do samog kraja. Pohvalio bih zagrebačku publiku koja je fer navijala i zaista je bio gušt igrati u takvom ozračju”, kazao je Dinart, koji je je cijelo drugo poluvrijeme odmarao svog najboljeg igrača Nikolu Karabatića.

Karabatić: Fantastični gledatelji

“Ja sam trener i ja sam tako odlučio”.

Luka Karabatić je s tri gola bio jedan od najboljih pjedinaca u francuskom sastavu, a dao je svoj veliki doprinos u obrani.

“Vidjeli ste da nije bilo lako, ali nam je Hrvatska pomogla s onim pogreškama u prvom poluvremenu. Zabili smo kada je bilo bitno u završnici utakmice kada je Hrvatska došla na samo gol razlike. Mislim da smo pokazali svoju snagu. I da, gledatelji su bili fantastični, navijali su bez uvreda, ovako ozračje samo motivira igrače”.

‘Nemate što zamjeriti svojima’

“Čestitam svojim suigračima, bila je ovo teška utakmica, no proveli smo sve ideje koje smo dogovorili u svlačionici i mislim da smo zasluženo pobijedili. Nemate što zamjeriti svojim igračima. Zaista su se borili za svaku loptu i mi smo to najbolje osjetili na terenu. Zaista su nam maksimalno otežali ovu utakmicu, no presudila je ta razlika koju smo stekli u prvom dijelu i nakon koje smo puno mirnije igrali u nastavku utakmice”, dodao je Kentin Mahe, a prenosi RTL.

Francuska će u polufinalu igrati sa Španjolskom u petak.