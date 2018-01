FRANCUZE U ZAGREBAČKOJ ARENI ČEKA – PAKAO: ‘Bit će kaos, puno pritiska i sve protiv nas u dvoboju s Hrvatskom’

‘Gledali smo posljednju utakmicu Hrvatske protiv Norveške. Atmosfera je bila sjajna. Možda nikad takva atmosfera nije ni bila na rukometu. Bit će kaos i sve protiv nas’, kazao je Luka Karabatić.

Rukometaši Hrvatske i Francuske sutra od 20.30 u zagrebačkoj Areni igraju rukometni El Clasico. Bit će to praktički dvoboj za plasman u polufinale Europskog rukometnog prvenstva. Francuska je u svojoj posljednjoj, šestoj utakmici na turniru do sad, s pola gasa slavila protiv Srbije 39-30. Luka Karabatić postigao je sedam golova u toj utakmici…

“Bila je to teška utakmica za nas, jer oni nisu imali što izgubiti u njoj, a mi jesmo i zato je bilo teško i stresno, posebno na početku. Loše smo otvorili utakmicu, ali smo se kasnije sredili i bolje zaigrali u obrani, što je najvažnije za pobjedu. Onda je bilo lako napraviti razliku i sačuvati prednost do kraja. Bila je to dobra utakmica i priprema za ono što nas čeka protiv Hrvatske u sljedećem susretu na prvenstvu”, rekao je nakon utakmice Luka Karabatić.

‘Imamo 16 igrača i svi u svakom trenutku mogu ući i napraviti neku razliku’

Svjetski prvaci su već do poluvremena praktički riješili utakmicu (19-12), pa su u nastavku mogli odmoriti neke od najvažnijih igrača…



“Odmorili smo u drugom poluvremenu neke igrače za Hrvatsku i to je jako bitno, posebno Nikolu i Cedrica Sorhaindoa. Imamo 16 igrača i svi u svakom trenutku mogu ući i napraviti neku razliku. Sad se moramo odmoriti i dobro pripremiti jer nas čeka jako teška utakmica protiv Hrvatske”.

Luka je zbog ozljede završio posljednje SP u Francuskoj prošle godine, a u Hrvatskoj je također zbog ozljede propustio prve dvije utakmice. Međutim, uspio se vratiti u momčad Dinarta i sad je ponovo jako važan igrač…

‘Nikada nisam odustao, već se naporno pripremao’

“To je život sportaša. No, nikada nisam odustao, već se naporno pripremao kako bih bio spreman kad zatrebam izborniku. Zato sam zadovoljan što sam protiv Srbije dobio malo više prostora. Igrao sam obranu, zabijao na drugoj strani. Sve je super”, zadovoljan je mlađi Karabatić.

Poslije poraza od Švedske uspjeli su se Kauboji podići i najprije tijesno svladati Bjelorusiju (25-23), a onda i srušiti moćnu Norvešku (32-28) u ključnoj utakmici za polufinale…

“Gledali smo posljednju utakmicu Hrvatske protiv Norveške. Atmosfera je bila sjajna. Možda nikad takva atmosfera nije ni bila na rukometu. Bit će kaos i sve protiv nas. Bit će puno pritiska, zato ćemo morati biti svi na 100 posto, čak i više od toga ako želimo nešto napraviti. Bit će uzbudljivo i jedva čekamo utakmicu u takvoj atmosferi, za koju svaki sportaš živi”, naglasio je Luka.

Najbolji hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak je otpao zbog ozljede, ali ga je odlično zamijenio Luka Cindrić, kojeg Karabatić iznimno cijeni…

Cindrić jedan od najboljih igrača na svijetu

“Znamo da je Cindrić jedan od najboljih igrača na svijetu, što je dokazao i na ovom prvenstvu. Igrao jako dobro, kao i cijela momčad Hrvatske koja ima odličnu podršku i to je gura da bude još bolja. Zato je utakmica protiv Hrvatske jako opasna po nas”.

Francuzi tijekom turnira forsiraju obranu 6-0 i 5-1, s kojom će se suprotstaviti Hrvatskoj u Areni. No, uz agresivnu obranu tu su i odlični golmani Cyril Dumoulin i Vincent Gerard koji je legitimni nasljednik Omeyera, najveće noćne more Kauboja…

“Ne možeš napraviti nešto veliko ako nemaš dobre golmane. Do sada su oba bila sjajna, što je veliki plus za našu momčad i moramo im pomagati najviše što možemo. Igramo ta dva sistema i protiv Srbije smo se još više i uigrali, iako će protiv Hrvatske sigurno biti najvažniji motiv i volja”, zaključio je Karabatić.

Lijevo krilo Tricolora Kentin Mahe također je najavio sraz s Kaubojima…

“Očekujem sjajnu atmosferu. Netko mi je baš rekao kako će utakmica protiv Hrvatske biti pravi rukometni clasic. Evo, već osjećam uzbuđenje zbog toga. Nikad nisam igrao pred punom dvoranom Hrvata, stoga se veselim tome”, izjavio je Kentin Mahe, čije riječi prenosi službena stranica Eura.