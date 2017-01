DŽOMBA PROGNOZIRA HRVATSKU U VRHU: ‘Mi volimo pljuvati, ali Babić može ove dečke daleko odvesti’

Legendarno desno krilo hrvatske rukometne reprezentacije Mirza Džomba godinama je, prije svog oproštaja od nacionalnog dresa, oduševljavao javnost svojim akcijama. Osvajač svjetskog i olimpijskog zlata kaže, prenosi 24sata.hr, da od Hrvatske na skorašnjem Svjetskom prvenstvu (Francuska 11.-29. siječnja) možemo mnogo očekivati.

Ponovio je Džomba time riječi svog nekadašnjeg izbornika Line Červara koji je uvjeren u medalju na kraju natjecanja. Džomba smatra da je ostanak izbornika Željka Babića na klupi izabrane vrste dobra stvar i da Hrvatska može daleko u Francuskoj.

“Mi smo uvijek tu. Nekad završimo na postolju, a nekad ne, ali smo bili i ostali svjetski vrh. Dogodila nam se ta pogreška na Olimpijskim igrama u Riju. Nismo uzeli medalju i sad je vrijeme za popravak dojma. Naši su igrači nositelji igre u svojim klubovima. Mnogi od njih igraju u velikoj formi. Imamo momčad koja je spoj iskustva i mladosti. Ovi iskusni će vući, a ta mlada ‘svježa krv’ to će znati pratiti. Momčad je dobro posložena i to će se vidjeti već u skupini”, siguran je Džomba koji smatra da Kauboji neće imati previše problema u skupini s Njemačkom, Mađarskom, Bjelorusijom, Čileom i Saudijskom Arabijom.



“Bitno je da do četvrtfinala budemo na pravoj razini. To će ipak biti ključna utakmica prvenstva. Do tamo bismo trebali doći bez problema – kaže Džomba, koji je bio za ostanak Željka Babića na izborničkoj klupi.

“Nije bilo vrijeme za neke drastične rezove. Trebalo je Željku dati još jednu priliku. Uspio je donijeti medalju na EP-u i zaslužio je voditi ovu momčad još jedan ciklus. Mislim da Babić treba voditi momčad i na EP-u iduće godine kod nas. Treba voditi momčad na ova dva velika natjecanja te nakon toga možemo dati pravu ocjenu za njegov rad. Kod nas mnogi vole pljuvati, ali stvari u reprezentaciji treba gledati s pozitivne strane. S takvom ćemo atmosferom doći do medalje u Francuskoj”, zaključio je Džomba.