DOMAGOJ DUVNJAK DEFINITIVNO OTPAO ZA PRVI KRUG PRVENSTVA: ‘Nezahvalno je govoriti koliko će ozljeda potrajati’

Domagoj Duvnjak pred kraj utakmice protiv Srbije sam je od sebe pao i primio se za list desne noge. Suigrači su mu pomogli da napusti teren, a tijekom subote obavljao je pretrage kako bi se ustanovila težina njegove ozljede.



‘Nezahvalno je govoriti koliko će rehabilitacija potrajati’

A iz Hrvatskog rukometnog saveza stiglo je i službeno priopćenje o Duvnjakovoj ozljedi:

“Šef liječničkog tima hrvatske rukometne reprezentacije dr. Krešimir Rotim obznanio je detalje o ozljedi najboljeg hrvatskog rukometaša Domagoja Duvnjaka:

“Nakon što smo u splitskoj bolnici odradili ultrazvuk i magnetsku rezonancu utvrđena je ozljeda i hematom na mišiću lista desne noge. Već smo započeli s fizikalnom rehabilitacijom, a nezahvalno je govoriti koliko će ona potrajati. O daljnjim koracima i tretmanu Domagoja Duvnjaka ćemo redovno izvještavati cjelokupnu javnost.’’

‘Odredit ću igrača koji će ga zamijeniti’

Izbornik Lino Červar je nakon potvrde liječnika o ozlijedi Domagoja Duvnjaka komentirao novonastalu situaciju, a pozvao je i splitsku publiku da dođe podržati reprezentaciju protiv Islanda:

“Domagoj Duvnjak definitivno otpada za prvi krug natjecanja. Mi idemo dalje, imamo ambicije da ostvarimo naše planove na svakoj utakmici. Odredit ću igrača koji će zamijeniti Duvnjaka. Mi analiziramo i razmišljamo o narednom protivniku. Koristim priliku da još jednom zahvalim splitskoj publici i pozivam ih da dođu i na utakmicu protiv Islanda, da budu naš osmi igrač. U ovim trenutcima njihova pomoć nam je zaista najpotrebnija”, stoji u priopćenju saveza.

Prije službenog priopćenja, brojni domaći mediji prenijeli su kako je Duvnjak otpao do kraja turnira. Očigledno je riječ o teškoj ozljedi, a liječnici u reprezentaciji zasigurno će učiniti sve kako bi našeg playmakera pripremili za drugi dio natjecanja. No, hoće li to biti dovoljno, teško je procijeniti.