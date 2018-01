DINART: Francuski izbornik odgovorio je na pitanje hoće li protiv Hrvatske, u slučaju već izborenog polufinala, odmarati nositelje igre

Francuska rukometna reprezentacija zasad nema problema na Euru

Najbolji francuski rukometaši djeluju kao sigurna oklada za zlato i na ovom Europskom prvenstvu, premda je to zaključak koji će njihov izbornik Didier Dinart odbaciti. Nekoć sjajni rukometaš koji je preuzeo klupu Francuske po odlasku Claudea Oneste već je dokazao da zna posao osvajanjem zlata na prošlom Svjetskom prvenstvu, a svakako će to pokušati dokazati i na natjecanju kojem je domaćin Hrvatska.

Francuzima slijedi ogled protiv Srbije nakon što su klasu još jednom potvrdili utakmicom protiv Švedske.

Susreti s Hrvatskom su posebni

“Bojao sam se tog susreta, Švedska je pobijedila domaćina Hrvatsku i znali smo da nas čeka teška utakmica i da naša obrana mora biti na najvišoj razini. Srećom, tako je i bilo, a naš vratar Gerard pružio je izvedbu na koju smo svi ponosni. Bila je to tradicionalna utakmica kao u stara vremena, s čvrstim obranama i malim brojem zgoditaka. Sad slijedi Srbija i okrećemo se tomu, gledamo ono što je ispred nas”, prenosi RTL Dinartove riječi.



Budući da je utakmica protiv Srbije, bodovno najslabije momčadi skupine, susret u kojem Francuska može osigurati polufinale, Dinart je upitan hoće li u zadnjem kolu, u srazu protiv Hrvatske, možda odmoriti neke od nositelja igre.

“Idemo jednu po jednu utakmicu, no kad me već pitate za Hrvatsku, moram priznati da su mi ti susreti uvijek bili posebni, i kao igraču i sada kao treneru. Neće vam biti lako bez Duvnjaka, on je centralni igrač vaše ekipe, no i ostali igrači su vam sjajni što su pokazali sinoć protiv Norveške.”

Nema favorita

Dinart i dalje nije spreman prognozirati koja će momčad do zlata. Na tu temu kaže:

“Na početku svakog turnira ima barem devet ekipa koje mogu osvojiti Euro. U redu, sad je turnir dosta odmakao i stvari su se malo iskristalizirale po pitanju polufinala, ali izabrati jednu ekipu i reći da je ona favorit za zlato, među tolikom koncentracijom kvalitete u europskom rukometu, jako je težak zadatak.”