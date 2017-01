DEČKI, SAMO POLAKO: Genijalni Ivano Balić otkrio kako Hrvatska može srediti Norvežane

Mali korak hrvatske rukometaše dijeli od medalje na Svjetskom prvenstvu koje do nedjelje traje u Francuskoj. Izabranici Željka Babića večeras od 20.45 u pariškom polufinalu igraju protiv Norveške.

Nakon pobjede protiv Španjolske u četvrtfinalu (30-29) u našoj je nacionalnoj momčadi nabujao optimizam, posebno kad se uzme u obzir da smo protiv Norveške dosad igrali 15 puta i pritom devet puta slavili. U pozitivan rasplet večerašnjeg ogleda uvjeren je i legendarni Ivano Balić koji je u Francuskoj u ulozi koordinatora za muški rukomet.

NORVEŠKA U EUFORIJI ZBOG POVIJESNOG SUSRETA S KAUBOJIMA: ‘Hrvatska je za nas bila kobna, ali sada ih se ne bojimo’

UTAKMICA GENERACIJE ZA KAUBOJE: Psihologinja detektirala ozbiljan hrvatski problem uoči Norveške



‘Sve bolji i bolji’

“Mislim da smo iz utakmice u utakmicu sve bolji. Na početku Svjetskog prvenstva nije izgledalo onako kako smo htjeli, ali najbitnije je da smo pobjeđivali. Odigrali smo lošu utakmicu samo protiv Njemačke, ali sada to i nije toliko bitno. Za osminu finala i četvrtfinale smo bili pravi, igrali smo onako kako treba i nadam se da ćemo tako i nastaviti”, naglasio je Balić u razgovoru za službenu stranicu HRS-a.

Hrvatska je nadigrala Norvešku u borbi za broncu na lanjskom Europskom prvenstvu, a izbacila ju je i u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Rio de Janeiru.

‘Spustiti tempo’

“Norvežani igraju gotovo jednako kao u Poljskoj i Danskoj. Razlika je to što su sada iskusniji i imaju puno više samopouzdanja što pokazuje i plasman u polufinale Svjetskog prvenstva. Jedina promjena je što imaju mlađeg vratara koji nije bio u Poljskoj. On je vrlo dobar i to im je veliku plus na kvalitetu koju ionako imaju. Utakmica će biti otvorena i bitno je da spustimo tempo. Ne smijemo si dopustiti da trčimo s njima jer bismo onda mogli imati problema. Na trku su slomili sve protivnike”, istaknuo je Balić i zaključio:

“Sve počinje od Sagosena, ali u toj tranziciji Tonnesen i Lie Hansen dosta dobro iskorištavaju nepostavljene zone i imaju veliku slobodu za šut. Trebamo se brzo vraćati i presjeći njihovu trku te ih natjerati u igru šest na šest jer u tome imamo jako velike šanse.”