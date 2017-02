UZRUJANI LINO ČERVAR: ‘Imam 66 godina, zar bih se trebao nuditi Hrvatskoj? To bi bila sramota’

Trofejni hrvatski stručnjak Lino Červar, aktualni izbornik Makedonije i trener Metalurga, izgubio je živce zbog nagađanja da je već dogovorio povratak na klupu Hrvatske.

Otkad je prije nekoliko dana Hrvatski rukometni savez (HRS) izglasao nepovjerenje dotadašnjem izborniku Željku Babiću, u medijima se kao glavni kandidat za njegova nasljednika počeo spominjati upravo Červar, čovjek koji je našu reprezentaciju doveo do svjetskog i olimpijskog zlata i čitavog niza drugih medalja. Červara je, međutim, ta priča uzrujala jer tvrdi da ni s kime nije ništa dogovorio. Svoju je verziju ispričao na konferenciji za novinare uoči zutakmice SEHA lige između Metalurga i PPD Zagreba.

‘Vjerojatno me netko voli’

“Imam 66 godina, zar bih se trebao nuditi Hrvatskoj? To bi bila sramota. Uz sve medalje koje sam osvojio, vjerojatno me tamo netko voli. Osam godina sam ovdje, 40 sam trener, nikome ne priznajem da radi više od mene. Moj najveći uspjeh nisu medalje, već to što sam uspio izgraditi dobre ljude”, naglasio je Červar.

Još se jednom potom osvrnuo na priču o povratku na klupu hrvatske reprezentacije.

“Nitko mi ne može oduzeti pravo da volim Hrvatsku, to je moja prva domovina, a Makedonija je druga. Mislim da je normalno da se moje ime povezuje s izborničkom funkcijom. Ali tvrdim da nikakav službeni razgovor nisam obavio oko tog posla. Poštujem svoj klub Metalurg i Minču Jordanova, koji je najzaslužniji što sam došao u Makedoniju. Kao i Živka Mukaetova, predsjednika Makedonskog rukometnog saveza koja mi je velika podrška. Ne želim razgovarati s Hrvatskom dok ne razgovaram sa svojim klubom i savezom”, jasan je bio Červar.

‘Ne poštuje se moja privatnost’

Priznao je i da ga je pogodila objava fotografija iz Veszprema na kojima se vidi da je bio na kavi s bivšim reprezentativcima Renatom Sulićem, Mirkom Alilovićem i Markom Kopljarom. Mnogi su to protumačili kao da Červar već slaže reprezentaciju za Europsko prvenstvo u Hrvatskoj sljedeće godine te da nagovara spomenuti trojac na povratak u reprezentaciju.

“Pogodile su me fotografije iz Veszprema, pa razgovarao sam s igračima koje sam u prošlosti trenirao i s kojima sam osvajao zlatne medalje. Ne poštuje se moja privatnost, a nju treba poštivati. Moj dom su i Hrvatska i Makedonija, i tako će i ostati”, zaključio je Červar.