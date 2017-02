ČERVAR SVE BLIŽE POVRATKU U HRVATSKU: ‘On je veliki vizionar. Tek kada ga izgubimo, shvatit ćemo koga smo imali’

Čini se da je sve bliže trenutak kada će Lino Červar napustiti Makedoniju i ponovno postati izbornik hrvatske reprezentacije. Svjestan je toga i najbolji makedonski ruometaš Kiril Lazarov.

Otkad je smijenjen Željko Babić, ime Line Červara (66) se najviše spominje u kontekstu novog izbornika Kauboja. Čovjek koji je Hrvatsku odveo do olimpijskog i svjetskog zlata i još čitavog niza medalja na velikim natjecanjima, danas je izbornik Makedonije i trener Metalurga. No, mogućnost povratka na klupu Hrvatske, i to uoči Europskog prvenstva kojem će naša zemlja dogodine biti domaćin svakako je, nedvojbeno je vrlo izazovna.

‘Ili ga obožavaju ili ga mrze’

Dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac razgovarao je nedavno s Červarom i premda odgovor još uvijek čekamo, sve su veći izgledi da će se trofejni trener vratiti u Hrvatsku. Uostalom, makedonski mediji pišu da se Metalurg već bacio u potragu za novim trenerom što znači da su se čelnici kluba pomirili s gubitkom Červara.



I Kiril Lazarov (36), nekadašnji rukometaš Zagreba i već godinama jedan od najboljih desnih vanjskih igrača na svijetu, svjestan je da postoji velika mogućnost da će Makedonija ostati bez izbornika i to mu se nimalo ne sviđa. Njegovo mišljenje o Červaru iznimno je visoko.

“Lina obožavaju u Makedoniji, ali ima i onih koji ga mrze. Sredine nema. Moje osobno mišljenje je da nismo svjesni koga imamo, a osvijestit ćemo se kada ga ili ako ga izgubimo. Opet se vraćamo na istu temu – proizvodnja igrača! Lino je do sada puno napravio, a ukoliko mu se omogući da nastavi i ako ga se podrži, napravit će još više. On je veliki vizionar, pun ideja, jako inovativan i strpljiv u realizaciji zadataka koje postavi. Iskreno se nadam da će Červar ostati da produžimo put koji smo zajedno započeli. Lino jest zahtjevan, ali ga treba podržati i pratiti. Na kraju, on bi bio najnesretniji od svih da ne uspije u onome što je zacrtao”, istaknuo je u razgovoru za Balkan Handball Lazarov koji na kraju sezone napušta Barcelonu i prelazi u francuski Nantes.