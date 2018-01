ČERVAR SRETAN, ALI I TUŽAN: ‘Nikada nisam dobio toliko uvreda u svojoj zemlji. Nisam svetac, ali savjest mi je čista’

Červar je bio zadovoljan igrom, ne i napisima o njemu posljednjih dana

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar pojavio se pred mikrofonom RTL-a nakon pobjede protiv Norveške i kazao:

“Mislim da smo od prve minute igrali moderno i kvalitetno. Izgubili smo od Švedske, ali danas je to bila jedna druga priča. Čestitke cijelom timu, od golmana do zadnjeg igrača. Pokazali su da znaju. Priča nije gotova, pred nama je Francuska. Moramo se malo odmoriti.”

Pohvala publici

Pohvalio je Červar potom publiku koja je ‘nosila ekipu, na što smo ju mi natjerali’, a potom se okrenuo kraćoj analizi utakmice:

“Stivi je branio odlično, ali je cijela obrana bila granitna. Napad je bio raznovrstan. Šut je bio 71 posto, što je jako dobar postotak. Trebalo je već na poluvremenu biti veća razlika, ali smo pogreškama dopustili da nam budu blizu. Fantastična večer za rukomet, ali nije još ništa napravljeno. Dečki su izgarali i igrali do posljednjeg atoma snage, ponosan sam. Ovo je važna pobjeda jer smo u skupini s kvalitetnim ekipama. Pokazali smo da možemo bez Duvnjaka. Tim je pobijedio.”

“Okidač za polufinale? Moramo čvrsto stajati na zemlji, ne smijemo poletjeti i upasti u euforiju. Bit će ono što budemo zaslužili”, kazao je Červar okrenuvši se potom kritikama koje doživljava posljednjih dana:

‘Nikad toliko uvreda’

“Nikada nisam dobio toliko uvreda u svojoj zemlji. Nema veze, prati me to od početka karijere, to da nekoga smetam. Veliki sam radnik, nisam svetac, griješim, ali savjest mi je čista. Kritika je dobrodošla, gura me naprijed, ali sam osjetljiv na uvrede. Moram biti pozitivan zbog svojih igrača, držati fokus na igri.”

Slijedi ogled protiv svjetskih prvaka, utakmica koja će odlučiti hoće li hrvatski igrači u polufinale.

Poštovanje, ali…

“Svaka utakmica je nova priča. Francuzi imaju pregršt medalja, a mi respekt prema njima. Ali to je jedna utakmica”, rekao je Červar i otkrio plan igre za utakmicu koja slijedi:

“Skromno, ponizno i boriti se za svaku loptu.”