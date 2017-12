ČERVAR OKUPIO REPREZENTATIVCE: Hrvatski rukometaši započeli pripreme za Euro, izbornik se u planu priprema pozvao na Mourinha

Hrvatska rukometna reprezentacija započinje pripreme za Euro

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar okupio je igrače na koje računa za (uvodni) dio priprema za Europsko prvenstvo kojem će domaćin biti Hrvatska u razdoblju od 12. do 28. siječnja sljedeće godine.

Pripreme koje slijede odradit će se u tri faze, kazao je Červar pojasnivši:

“Moramo se snalaziti kako možemo i umijemo. Kako će dečki završavati utakmice tako će nam se priključivati. Prvi dio je od 18. do 24. prosinca i tu ćemo biti u Ivanić Gradu, nakon toga dečki će za Božić ići kućama, potom odmah 26. prosinca, u popodnevnim satima ponovno idemo u Ivanić Grad do 31. ujutro. U krugu svojih obitelji dočekat će Novu godinu i 1. siječnja se nalazimo u Splitu i ne vraćamo se do Zagreba, ako se plasiramo.”



‘Imamo cilj i želju’

Hrvatski rukometaši Euro će otvoriti igrama u Splitu gdje su smješteni u skupinu A u kojoj su i reprezentacije Srbije, Islanda i Švedske. Dio o vraćanju u Zagreb odnosi se na prolazak skupine i nastavak natjecanja.

“Nije nam lako, imamo cilj, imamo pravo željeti. Borit ćemo se koliko znamo i umijemo da možemo doći do medalje. Bijelu zastavu ne nosimo, alibija nema, borit ćemo se i ja ću se truditi prenijeti na igrače ono u što ja vjerujem. Ako imamo visoke ciljeve onda je svaki napor opravdan, svaki trening mora biti maksimalan. Moramo platiti tu cijenu, a cijena je odricanje udobnosti. Znamo da moramo živjeti za to i boriti se zato. Naravno da želim potporu, ovakvu kakvu ja imam, a čini mi se da nikad nisam imao veću. Smatram da možemo nešto napraviti, neće nam biti lako, ali ćemo se potruditi”, obećao je izbornik ponudivši u nastavku i sljedeće:

“Idemo stepenicu po stepenicu, ima ih osam. Sretni bi bili da u Zagreb dođemo sa četiri boda, ali znamo da će to biti jako teško.”

Sustav je najvažniji

Što se prvog dijela priprema tiče, proći će on bez igrača koji nastupaju u njemačkoj Bundesligi, a što to sve znači, ovako je Červar pojasnio:

“Kao što je jednom prilikom Mourinho rekao, a trener treba učiti od svakoga, nema podjele, tehnička, fizička, psihološka, taktička priprema. Mi smo sad prisiljeni da radimo sve po malo, ali nema sustava. Sustav znači da imamo dobru obranu, da složimo obranu, ona je dobra ako je obrana prijatelja, ne suigrača nego prijatelja, da imamo dobru tranziciju i da smo u napadu mudri.”

Uz obećanje da će ‘igrati samo oni koji će uistinu biti spremni’, Červar je imao i poruku za gledatelje:

“Kupujte ulaznice i budite uz nas, a na nama je odgovornost da damo sve od sebe, svoj maksimum.”

Stevanović i Cindrić znaju što ih čeka

“Nadam se da smo spremni svi, a to ćemo vidjeti kroz pripreme koje su pred nama. Mislim da je najvažnije da dobro odradimo pripreme i da ih svi preživimo. I da ono što izbornik traži predočimo na terenu tako da se nadam da će sve dobro završiti. Sigurno da otežava to što nismo svi od početka zajedno, možda čak više zbog toga što nema Jakova Gojuna i Marka Kopljara koji su nam bitni u obrani. Bit će malo dana, ali takva je situacija. Mislim da smo čak mi i jedini počeli pripreme ranije, druge sve reprezentacije počinju kasnije, ali prvenstvo je doma, ulog velik tako da ćemo malo istrpjeti, nema veze”, dodao je vratar Ivan Stevanović., a Luka Cindrić kazao:

“Iza nas je duga polusezona i puno utakmica, ali mislim da smo spremni. Prije svega, mislim da je važno da svi dođemo zdravi na ove početne pripreme. Imamo vremena pripremiti se, uigrati, tako da se nadam najboljem. Zadovoljan sam svojom formom, naravno, ali uvijek može bolje i s tim nekim ciljem idem dalje. Da svaka godina bude takva, bio bih jako sretan. Kako bismo na Euru izgledali što bolje, morat ćemo dobro uigrati obranu. Ona je neki način naš zaštitni znak. Na svemu moramo raditi. Mislim da će to izbornik Červar dobro spremiti. Sigurno da nas čekaju duge pripreme iako se možda vremenski ne čini tako.”

Červar će u Ivanić Gradu na pripremama raditi sa ovim igračima:

Ivan Stevanović ( HC Kadetten Schaffhausen), Filip Ivić (HC PGE Vive Kielce), Ivan Pešić (HC Meshkov Brest), Zlatko Horvat (PPD Zagreb), Tin Kontrec (PPD Zagreb), Valentino Ravnić (PPD Zagreb), Leon Šušnja (PPD Zagreb), Ivan Vida (RK Dubrava), Igor Vori (PPD Zagreb), Bruno Butorac -(C Tatran Prešov), Ivan Čupić (RK Vardar), Manuel Štrlek (HC PGE Vive Kielce), Lovro Mihić (HC Orlen Wisla Plock), Halil Jaganjac (RK Metalurg), Marko Mamić (HC PGE Vive Kielce), Igor Karačić (RK Vardar), Luka Cindrić (RK Vardar), Šime Ivić (HC Orlen Wisla Plock), Kristian Bećiri (RK Celje Pivovarna Laško), Luka Stepančić (RK Paris Saint-Germain Handball), Jakov Vranković (HC Grundfos Tatabánya).